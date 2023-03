Nigdy nie pij tego rano. Zrujnujesz sobie zdrowie

To napoje, które szkodzą niezależnie od tego, o jakiej porze dnia po nie sięgasz. Mowa o napojach gazowanych i energetykach. Co się stanie, jeśli wypijesz napój gazowany lub energetyczny na pusty żołądek?

Cola zamiast śniadania? Może się skończyć bolesnym skurczem

Otwierasz oczy i sięgasz po kolorowy napój gazowany? Twój organizm na dzień dobry dostaje dawkę cukru, sztucznych barwników, konserwantów i sztucznych aromatów. Kwasy zawarte w takich napojach to jak bomba zrzucona do żołądka – mogą w krótkim czasie spowodować bolesne skurcze. Równie złym wyborem jest napój energetyczny, który wiele osób traktuje jako zamiennik kawy. Tyle, że puszka takiego napoju nie tylko zawiera dużo więcej kofeiny (nawet dwukrotnie, a to oznacza, że łatwo stracić kontrolę nad dzienną bezpieczną i zalecaną dawką kofeiny – za taką uznaje się odpowiednik trzech filiżanek kawy).

Jeśli energetyk pijesz na czczo, to dodatkowo wzmagasz jego szkodliwe działanie. Może on, podobnie jak napoje gazowane, wywołać bóle i skurcze żołądka, kołatanie serca, uczucie niepokoju i nudności. U osób z cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca czy chorobami układu pokarmowego może nasilić objawy choroby i pogorszyć stan zdrowia.

Co napoje energetyczne robią z organizmem?

W badaniu opublikowanym w 2016 roku w British Medical Journal, naukowcy ostrzegają, że napoje energetyczne uszkadzają wątrobę tak bardzo, że mogą nawet spowodować ostre zapalenie wątroby. Nadmierne spożycie energetyków może zaburzać pracę serca, powodować kołatanie serca, ogólne pobudzenie, problemy z oddychaniem i spadek koncentracji, a w skrajnych przypadkach nawet utratę przytomności.

Co najlepiej wypić rano?

Po nocy trzeba uzupełnić utraconą podczas snu wodę. Najlepiej w pierwszej kolejności sięgnąć po najzwyklejszą, ciepłą wodę. Może to być woda z dodatkiem soku cytryny. Wbrew pozorom, taki napój doda energii i pobudzi lepiej, niż słodki gazowany napój czy energetyk.

