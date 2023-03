Ten słodzik zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zawału. Szokujące doniesienia naukowców

Erytrol (erytrytol), oznaczany także jako E968, to słodzik należący do grupy alkoholi wielowodorotlenowych (inaczej polioli lub polialkoholi). Możemy spotkać go w ciastach, ciastkach, dżemach czy napojach o obniżonej wartości energetycznej. Został dopuszczony do użytku w Europie w roku 2006 i był uznawany za zdrowy zamiennik cukru. Wiadomo było jedynie, że spożywanie tej substancji w nadmiarze może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Nature Medicine” wykazały jednak, że erytrol może przyczyniać się do wzmożonego ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu, a nawet do śmierci.

Erytrol nie jest zdrowy! Nieoczekiwane odkrycie naukowe

Badacze chcieli sprawdzić, jakie substancje chemiczne znajdujące się w ludzkiej krwi zwiększają ryzyko udaru, zawału lub śmierci. Zespół przebadał 1 157 próbek krwi osób zagrożonych chorobami serca zebranymi w latach 2004-2011. Udało im się wyodrębnić tę substancję. Okazał się nią erytrol.

„Znaleźliśmy substancję, która wydawała się odgrywać dużą rolę w zwiększeniu ryzyka wystąpienia zawału i udaru, ale nie wiedzieliśmy, co to jest. Potem odkryliśmy, że to erytrytol, substancja słodząca” – wyjaśnił współautor badania dr Stanley Hazen.

Po tym odkryciu naukowcy powtórzyli badanie na większej grupie osób pochodzących ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy. U pacjentów, u których we krwi wykryto erytrol zauważono wyższe ryzyko wystąpienia zakrzepów, zawału lub udaru mózgu. Podczas kolejnych badań ustalono, że słodzik powoduje zwiększenie krzepnięcia krwi, co może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

Myślę, że zebraliśmy wystarczająco dużo danych, by osoby narażone już na zwiększone ryzyko zawału serca i udaru mózgu, z chorobami serca czy cukrzycą, trzymały się z dala od erytrytolu, dopóki nie zostaną przeprowadzone dalsze badania – stwierdził współautor badania dr Stanley Hazen.

Obecnie erytrol jest dopuszczony do obrotu i uznawany za bezpieczny dla zdrowia człowieka. Autorzy badania sugerują jednak przeprowadzenie dalszych badań w tym kierunku.

