Jak szybko obniżyć cukier domowym sposobem?

Cukrzyca dotyka osoby w różnym wieku, jednak najczęściej coś je łączy. To niehigieniczny styl życia, zła dieta, nadwaga. Regularne kontrolowanie poziomu cukru we krwi na czczo, szczególnie jeśli w naszym przypadku występują czynniki ryzyka, może uchronić nas przed rozwojem cukrzycy. Jeśli poziom cukru we krwi przekracza normę, trzeba zmienić swoje codzienne nawyki. Znakomicie sprawdzą się również naturalne metody obniżania poziomu cukru.

Jaki jest prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo?

Prawidłowy poziom cukru (glikemia) we krwi badany na czczo powinien mieścić się w granicach 60-99 mg/dl. Jeśli badania wskażą, że poziom glukozy we krwi jest wyższy, konieczne jest powtórzenie ich za kilka dni. W tym czasie warto powstrzymać się od jedzenia słodyczy i sięgania po słodzone napoje. Poziom cukru może dzięki temu się ustabilizować, a badanie okaże się bardziej miarodajne.

Jeśli kolejne badanie wskaże, że poziom cukru wyraźnie przekracza normę, warto skonsultować wyniki z lekarzem. Pomoże on określić, czy w tej sytuacji wystarczy jedynie zmiana diety, czy też trzeba będzie kontrolować poziom cukru. Nie należy jednak się załamywać, bo na obniżenie poziomu glukozy ma wpływ głównie dieta, czyli coś, o co jesteśmy w stanie sami zadbać.

Jak wygląda pomiar glukozy?

Badanie cukru, czyli pomiar glukozy, to badanie z krwi wykonywane w punkcie pobrań. Krew pobiera się z żyły łokciowej, a wyniki są dostępne jeszcze tego samego lub też kolejnego dnia.

Gdy okaże się, że mamy podwyższony poziom cukru we krwi, powinniśmy bardziej zainteresować się tym, co wywołuje u nas ten wzrost. Konieczne jest również kontrolowanie diety.

Czym jest hiperglikemia?

Stężenie cukru we krwi zwykle wiąże się z cukrzycą, ale prawda jest taka, że u każdego z nas może wystąpić wysoki poziom glukozy po spożyciu posiłku o wysokiej zawartości węglowodanów. W przypadku większości z nas dzieje się tak w wyniku uwalniania insuliny, hormonu, który ma za zadanie zamienić glukozę w energię. Osoby z cukrzycą typu 1 nie są w stanie wytwarzać insuliny, podczas gdy osoby z cukrzycą typu 2 są oporne na wytwarzaną insulinę. Oba te schorzenia powodują hiperglikemię.

Hiperglikemia pojawia się, gdy poziom cukru we krwi pozostaje wysoki w czasie. Nie należy mylić go z krótkotrwałym skokiem stężenia glukozy we krwi po posiłku. Objawy hiperglikemii obejmują: zmęczenie, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej i zwiększone pragnienie. Hiperglikemia jest potwierdzona przez badanie krwi.

Hiperglikemia przyczynia się do rozwoju bardzo poważnych chorób: miażdżycy, która zwiększa ryzyko chorób nerek, niewydolności nerek, udaru, zawału serca, utraty wzroku, osłabienia układu odpornościowego, zaburzeń erekcji, uszkodzenia nerwów oraz słabego krążenia w stopach. Neuropatia cukrzycowa i słabe krążenie mogą prowadzić do infekcji stóp, które mogą pozostać niezauważone. Może to w końcu spowodować trwałe uszkodzenie i ewentualnie amputację stopy. Mowa o tzw. stopie cukrzycowej.

Jak obniżyć poziom cukru we krwi?

Na obniżenie poziomu cukru ma wpływ przede wszystkim dieta. Powinny znaleźć się w niej produkty, które mają niski indeks glikemiczny i nie spowodują wzrostu poziomu glukozy w organizmie. Oprócz tego warto jeść dużo warzyw strączkowych i produktów pełnoziarnistych, które zawierają dużo błonnika. Nie tylko dostarczają energii, ale i ułatwiają metabolizm i oczyszczanie organizmu z resztek pokarmowych.

Do szybkiego obniżenia poziomu cukru przyczynia się również regularne nawadnianie organizmu i aktywność fizyczna. Warto o tym pamiętać, gdy badania wskażą, że nasze stężenie glukozy jest za wysokie.

Naturalne metody obniżania poziomu cukru we krwi

Jako przekąskę wybierz orzechy. Chociaż są kaloryczne, mają bardzo niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powodują nagłego skoku poziomu cukru we krwi i wyrzutu insuliny. Regularnie uprawiaj sport lub po prostu pozostań aktywny fizycznie. Nawet codzienne, 30-minutowe spacery potrafią zdziałać cuda i lepiej gospodarować energią, która pochodzi z żywności. Rozważ suplementację chromu lub magnezu, ponieważ te dwa związki dają dobre wyniki w stabilizacji poziomu glukozy we krwi. Wybieraj pełne ziarno. Błonnik spowalnia trawienie, zapobiegając skokowi cukru we krwi od razu. Produkty pełnoziarniste powinny zastąpić białe pieczywo i biały ryż. Postaw na warzywa, które nie zawierają znacznych ilości skrobi. Dzięki temu łatwiej będzie ci trzymaj stężenie glukozy w ryzach. Brokuły, kalafior, papryka, buraki, szparagi i wszystkie sałatki to tylko niektóre przykłady nieskrobiowych warzyw. Jedz regularnie, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii i spożywania niezdrowego pokarmu o wysokim indeksie glikemicznym w celu podniesienia poziomu glukozy jest wówczas mniejsze. Odstaw słodycze. Cukier jest jednym z najszybszych i najniebezpieczniejszych sposobów wywoływania wzrostu poziomu cukru we krwi. Istnieją specjalne zamienniki, np. ksylitol czy erytrytol, które nie powodują skoku glukozy we krwi, jednak trzeba pamiętać, że nie hamują one łaknienia na słodkie, a wręcz przeciwnie. Pij dużo wody. Osoby, które są dobrze nawodnione, rzadziej doświadczają hiperglikemii i rozwijają insulinooporność lub cukrzycę typu 2. A to dlatego, że woda pozwala lepiej zarządzać poziomami cukru we krwi.

Co pić na obniżenie cukru?

Aby obniżyć poziom cukru, najlepiej jest pić czystą wodę niegazowaną. Zaleca się spożywanie przynajmniej 8 szklanek wody dziennie. Woda nawadnia organizm, a także rozcieńcza krew, dzięki czemu obniża ryzyko wystąpienia zakrzepów.

Metodą polecaną, która przynosi dobre efekty i neutralizuje cukier w organizmie, jest dodawanie do wody octu jabłkowego. Taki napój może spowodować szybkie obniżenie poziomu cukru. Oprócz tego stanowi dobrą profilaktykę cukrzycy.

Pomocna jest również zielona herbata, która działa antyoksydacyjnie, a także obniża poziom cukru.

Zioła na obniżenie poziomu cukru

Do obniżenia poziomu glukozy mogą przyczynić się także niektóre zioła. Szczególnie polecane jest picie pokrzywy, szałwii, morwy białej oraz kozieradki. Napary te działają moczopędnie, sprzyjają oczyszczaniu organizmu i mogą redukować wysoki cukier. Co więcej, pomagają na stałe unormować jego poziom, dzięki czemu ryzyko zachorowania na cukrzycę może stać się mniejsze. Wspomagając produkcję moczu, sprzyjają usuwaniu z organizmu szkodliwych substancji.

Czy cytryna obniża cukier?

Sięganie po szklankę wody z cytryną sprzyja oczyszczaniu organizmu. Bardzo zdrowe jest wypijanie takiej szklanki z samego rana – pomaga to pobudzić metabolizm, a także uregulować poziom cukru.

Jeszcze przed śniadaniem należy pamiętać o wypiciu szklanki wody z cytryną – dzięki temu obniża się indeks glikemiczny posiłku, a poziom glukozy staje się niższy. Co więcej, nie jest to działanie chwilowe – cytryna pomaga utrzymać w ryzach poziom cukru przez kilka godzin. Takie działanie może zatem uregulować poziom cukru w organizmie – jest polecane wszystkim osobom zdrowym, u których badania wykazały podwyższony poziom cukru we krwi. Kuracja polegająca na zrównoważonej i zbilansowanej diecie, a także regularne picie wody czy ziół pomagających oczyścić organizm, może pomóc skutecznie obniżyć cukier.

Dieta na obniżenie poziomu cukru we krwi

Jeśli chcemy obniżyć poziom cukru w organizmie, powinniśmy sięgnąć po rośliny strączkowe oraz po seler naciowy. Te warzywa polecane są przy hiperglikemii. Na regulację poziomu cukru świetnie sprawdzą się również brokuły, kalafior i rośliny kapustne, a także warzywa bogate w witaminę C, np. papryka.

Konieczne jest powstrzymanie się od spożywania słodyczy. Sięgając po przekąski, zwracajmy uwagę na ich indeks glikemiczny. W sklepach znajdziemy wiele rodzajów słodyczy dla diabetyków, po których spożyciu nie wzrasta poziom glukozy we krwi.

