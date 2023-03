To najzdrowsze wersje jajecznicy! Trzy pomysły na zdrowe śniadanie

Jeśli lubisz jajecznicę, wykorzystaj to, aby jednocześnie zjeść o poranku solidną porcję zielonych warzyw. I nie mówimy tu o tradycyjnym zielonym szczypiorku.

Jakie zielone warzywa można dodać do jajecznicy?

Przygotowanie jajek w ten sposób nie zajmie ci więcej czasu, niż zwykle. Z czym warto zrobić jajecznicę?

Jajecznica ze szpinakiem



Liście szpinaku wrzuć na odrobinę rozgrzanego na patelni oleju lub masła. Smaż chwilkę, dodaj jajka i wymieszaj.

Szpinak to nieocenione źródło przeciwutleniaczy, witaminy C, błonnika, żelaza i kwasu foliowego. Idealny zestaw na dobry początek dnia!



Jajecznica ze szparagami



Najlepsze będą końcówki młodych, zielonych szparagów – można je jeść na surowo, są delikatne i chrupiące. Dzięki temu wystarczy je wrzucić na patelnię dosłownie na minutę, a potem po prostu dodać jajka.

Szparagi to źródło beta-karotenu, witamin C oraz E, a także wapnia i fosforu. Powinny po nie sięgać osoby, które chcą poprawić zdrowie skóry i włosów. Mówiąc krótko – zielone szparagi o poranku to prezent dla zdrowia i urody.



Jajecznica z awokado



Jajka i awokado to duet idealny. Zrób jajecznicę w tradycyjny sposób i do gotowej już dodaj pokrojone w kostkę awokado.

Awokado to m.in. źródło zdrowych tłuszczów, potasu, magnezu, żelaza, witamin A, C raz E czy witamin z grupy B. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą dbać o zdrowe serce i potrzebują dobrej energii na początek dnia.

Jak zrobić zdrową jajecznicę?

Zwróć uwagę na to, na czym smażysz jajka i ogranicz dodany tłuszcz do minimum. Najlepiej wykorzystać tu dobrej jakości oliwę. Nie zapominaj o przyprawach. Jeśli lubisz ostrzejsze smaki, koniecznie dodaj pieprz lub chili, nie tylko podkręcą smak śniadania, ale rozgrzeją i wspomogą trawienie. Tradycyjna jajecznica z bekonem, choć wiele osób ją kocha, nie jest szczęśliwym wyborem dla zdrowia. Lepiej stawiać na warzywa lub zdrowsze, niż tłusty boczek, dodatki.

Co można dodać do jajecznicy?

świeże pomidory,

suszone pomidory (tę opcję powinni wypróbować miłośnicy jajecznicy na bekonie, suszone pomidory mają wyrazisty smak a jajka usmażone na pomidorach w oliwie to – zdaniem wielu – jedna z najlepszych wersji jajecznicy),

korową paprykę,

cukinię,

rukolę,

wędzone ryby (np. wędzonego na zimno lub na ciepło łososia).

Część dodatków warto dołożyć (podobnie jak awokado, już po przyrządzeniu samych jajek). To na przykład:

szczypiorek,

kiełki (np. kiełki słonecznika, kiełki jarmużu)

rzeżuchę,

prażone nasiona (np. słonecznika lub dyni).

Czy warto jeść jajka? Eksperci żywieniowi podkreślają, że niewiele jest produktów spożywczych o tak niepowtarzalnym składzie i wartości odżywczej, zatem zaleca się, aby osoby zdrowe, w tym dzieci i młodzież mogli spożywać jedno jajko dziennie.

