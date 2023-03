Te owoce to naturalny spalacz tłuszczu. Jedz szklankę dziennie

W eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Humboldta w Kalifornii wzięło udział 11 zdrowych i wytrenowanych mężczyzn. Uczestnicy badania przez dwa tygodnie jedli każdego dnia 25 gramów liofilizowanych jagód (co odpowiada szklance świeżych owoców). Okazało się, że podczas czterdziestominutowych treningów na rowerach stacjonarnych ich organizm efektywniej spalał tłuszcz.

Jak jagody pomagają spalać tłuszcz?

Autorzy badania, które zostało opublikowane w Nurtients, zwracają uwagę, że dodanie do diety jagód, nie tylko przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, ale jednocześnie zwiększa regenerację organizmu. Naukowcy uważają, że za te niezwykłe właściwości odpowiedzialne są zawarte w jagodach antocyjany. Warto dodać, że znajdują się one także w innych warzywach i owocach, które mają czarny, niebieski, fioletowy czy ciemnoczerwony kolor – to np. jeżyny, czarny bez czy ciemne winogrona.

Dlaczego warto jeść jagody?

Jagody nie bez powodu zaliczane są do superżywności. Spalanie tłuszczu to ich niejedyna supermoc. Uważa się, że jagody zwalczają stany zapalne. Jest to prawdopodobnie spowodowane wysokim stężeniem przeciwutleniaczy. Owoce bogate w przeciwutleniacze, mogą również wspierać zdrowie serca, pomagać obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Jagody ze względu na zawartość m.in. witaminy C sprawdzą się również jako żywność wzmacniająca odporność.

Poza sezonem warto sięgać po jagody mrożone (można je dodawać np. do owsianki lub zdrowych koktajli) albo jagody liofilizowane.

