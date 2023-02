Przepis na małpi chlebek. Co to jest monkey bread?

Monkey bread to ciasto rodem z kuchni amerykańskiej. Jest słodkie, klejące i obłędnie pachnące cynamonem. Odrywanie niewielkich kawałków małpiego chlebka to czysta przyjemność.

Jak zrobić małpi chlebek?

Sekretem puszystego i miękkiego ciasta jest jego odpowiednio długie wyrabianie – jak przy każdym cieście drożdżowym. Trzeba też dać ciastu spokojnie wyrosnąć, także już po włożeniu do formy. Przy tradycyjnym małpim chlebku znaczenie ma wykorzystanie foremki do babki – ale jeśli nie masz takiej w domu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć np. keksówki lub tortownicy.

Ważne rady:

Mieszankę masła, cukru, miodu i cynamonu możesz też przygotować inaczej: wymieszaj osobno masło z miodem, a cukier z cynamonem. Najpierw maczaj bułeczki w maśle z miodem, a potem obtaczaj w cukrze z cynamonem.

Jeśli nie masz drożdży instant, odpowiednikiem będą drożdże tradycyjne – w tym przypadku 50 g. Jeśli wykorzystujesz takie drożdże, pamiętaj, aby najpierw zrobić zaczyn (drożdże trzeba wymieszać z częścią ciepłego mleka, mąki i cukru).

Jak podawać małpi chlebek?

Małpi chlebek najlepiej smakuje świeży, podany krótko po upieczeniu. Tradycyjnie Amerykanie lubią go dodatkowo polać lukrem (wystarczy, że wymieszasz cukier puder z sokiem cytrynowym) albo karmelem. Monkey bread jest też bardzo często ozdabiany orzechami – w tym przypadku najczęściej wykorzystywane są orzechy pekan.

Małpi chlebek jest doskonałą opcją na słodkie śniadanie albo popołudniowy deser. Podaj go w towarzystwie mleka albo kawy, a jeśli chcesz przełamać słodycz ciasta, udekoruj je świeżymi owocami, np. borówkami.

500 g mąki pszennej

2 opakowania drożdży instant (w sumie 14 g)

50 g cukru

pół łyżeczki soli

300 ml mleka

50 g masła

2-3 łyżki cynamonu

Dodatkowo:

100 szklanki roztopionego masła

1/2 szklanki cukru

łyżka miodu

łyżka cynamonu

Dodatkowo: garść orzechów pekan oraz masło, cukier i cynamon do przygotowania formy Sposób przygotowania Przygotuj ciasto drożdżowePrzesiej mąkę i wymieszać z drożdżami instant. Dodaj cukier i sól. Wlej ciepłe mleko i wymieszaj składniki (można robotem kuchennym z końcówką do drożdżowego ciasta). Dodaj roztopione i przestudzone masło i wyrabiaj ok. 10 minut. Ciasto powinno być gładkie i elastyczne. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na 1-1,5 godziny. Przygotuj polewę cynamonowąRoztop 100 g masła, wymieszaj z cukrem trzcinowym, miodem i cynamonem. Formę na babkę dodatkowo wysmaruj masłem i posyp cukrem i cynamonem. . Uszykuj małpi chlebekWyrośnięte ciasto wyłóż na blat, delikatnie rozwałkuj i podziel na mniej więcej równe, niewielkie kwadraty. Każdy z nich maczaj w mieszance roztopionego masła, cukru i cynamonu i układaj w przygotowanej formie na babkę. Kolejne warstwy bułeczek przesyp posiekanymi orzechami pekan. Odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 30-45 minut. Upiecz ciastoWstawić wyrośnięte ciasto do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. Piecz przez ok. 30-35 minut.

