Warto jeść więcej jajek. Polecamy jajka faszerowane. Zrób je według tego przepisu, a zaskoczysz gości

Od zarania dziejów ludzie zabierali jajka z ptasich gniazd. Udomowienie dzikich kur, które nastąpiło ok. 1000 lat p.n.e. w Azji i rozpowszechnienie ich hodowli na całym świecie pozwoliło człowiekowi cieszyć się smakiem jajek na co dzień. Ze względu na walory zdrowotne i smakowe jajka powinny stanowić jeden z filarów naszej diety, nie tylko w okresie wielkanocnym.

Nie bójmy się jajek

Obecnie przeciętny Polak zjada ok.160 jajek rocznie. Dla odmiany Japończycy, których średnia życia jest jedną z najwyższych na świecie (ponad 84 lata), zjadają rocznie po 320 jajek. Dodatkowo WHO określa zalecane spożycie jajek na ok. 10 tygodniowo.



Profesor Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poinformował z kolei w wywiadzie na łamach Zwierciadła, że zjada ok. 30 jajek tygodniowo, co w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jego poziom cholesterolu, a wręcz przeciwnie, tak duże spożycie jajek pozwala mu utrzymać cholesterol w normie.

Tę opinię potwierdzają najnowsze badania naukowe, które wykazują, że spożywanie jajek nie wpływa negatywnie na układ sercowo-naczyniowy, a nawet zmniejsza ryzyko chorób tego układu.

Na co jeszcze dobre są jajka?

Jajka wzmacniają nasze mięśnie dzięki zawartości pełnowartościowego białka, wpływają pozytywnie na nasz system odpornościowy dzięki zawartości witaminy A, witaminy D oraz witamin z grupy B, oraz działają pozytywnie na nasz wzrok dzięki zawartości luteiny.

Dodatkowo jajka dają nam uczucie sytości na długo (jedno jajko to ok. 62 kcal), co sprzyja ograniczaniu spożycia kalorii i zachowaniu smukłej sylwetki.

O czym należy pamiętać przy wyborze jajek?

Przy wyborze jajek warto zwrócić uwagę na to, z jakiej hodowli pochodzą. Informuje o tym numer znajdujący się na skorupce jajka. „0” to chów ekologiczny (kury mają stały dostęp do wybiegu i świeżego powietrza oraz karmione są paszami ekologicznymi), z kolei „1” – oznacza, że kury mają dostęp do wolnego wybiegu na powietrzu. Jaja oznaczone cyfrą „2” – pochodzą z chowu ściółkowego, zaś te z cyfrą „3” są z chowu klatkowego.

Te jajka muszą znaleźć się na stole wielkanocnym

Wypróbuj różowe jajka faszerowane rzodkiewką – inspirowane wielkanocnym e-bookiem ze strony pacjent.gov.pl opracowanym przez ekspertów z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Wypróbuj przepis

Przepis: Różowe jajka faszerowane przepis na faszerowane jajka Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 6 jajek

500 ml soku z buraka

1 łyżeczka octu jabłkowego

1 pęczek rzodkiewek

1 łyżka jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu

szczypiorek lub rzeżucha do dekoracji

czarny pieprz mielony Sposób przygotowania Ugotuj jajka na twardoGotuj ok. 7-10 minut od chwili, gdy woda zacznie wrzeć. Po ugotowaniu zalej jajka zimną wodą i poczekaj do wystygnięcia. Przygotuj zalewę buraczanąWlej do naczynia sok z buraka i dodaj łyżeczkę octu. Włóż obrane jajka tak, aby sok je pokrywał. Pozostaw na 1-2 godziny. Po tym czasie obwódki jajek zabarwia się na piękny, różowy kolor. Pozostały sok możesz wypić po podgrzaniu i doprawieniu solą i pieprzem jako barszczyk. Przygotuj nadzieniePrzekrój ostrożnie jajka wzdłuż na pół, wyjmij żółtka. W miseczce rozdrobnij żółtka widelcem, dodaj starte na tarce rzodkiewki, jogurt i majonez, posól i popieprz do smaku. Nadziej połówki jajek farszemWypełnij farszem miejsce po żółtku, posyp szczypiorkiem lub rzeżuchą. Podaj na stółPodawaj po schłodzeniu w lodówce przez kilka godzin.

