Czy jaja „zerówki” są zdrowsze od „trójek”? Dietetyk wyjaśnia

Wybór rodzaju jajek to nie tylko kwestia ich ceny czy wyboru bardziej etycznego sposobu chowu kur. Dietetyczka Aleksandra Wedziuk-Reszka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówi „Wprost”: – Z badań naukowych wynika, że wartość odżywcza jaj jest uzależniona od sposobu chowu kur.

Jajka od kur z wolnego wybiegu mają więcej białka i witaminy E

Jak dodaje ekspertka, badania potwierdziły, że jaja pochodzące od kur z chowu wolnowybiegowego zawierają więcej białka w porównaniu z jajami pochodzącymi od kur z systemu chowu ściółkowego. – Jaja od kur z wolnego wybiegu charakteryzowały się również korzystniejszym profilem kwasów tłuszczowych. Oznacza to, że jaja te zawierały więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Badania wykazały również większą zawartość karotenoidów takich jak luteina i zeaksantyna w jajach pochodzących od kur z wolnego wybiegu. Znajdujące się w żółtku jaja karotenoidy mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. Sposób chowu kur ma istotny wpływ na zawartość witamin i składników mineralnych. Jaja pochodzące od kur z wolnego wybiegu zawierały więcej witaminy E, potasu, wapnia czy cynku – wylicza Aleksandra Wedziuk-Reszka.

Dietetyczka tłumaczy również, że wpływ na to ma między innymi bardziej urozmaicona dieta kur trzymanych na wolnym wybiegu. – Różnice w wartości odżywczej jaj mogą wynikać z tego, że kury nioski chowane w systemie wolnowybiegowym mają swobodny dostęp do roślin, owadów żyjących w glebie i na roślinach oraz do bezkręgowców bytujących w glebie – mówi.

Rodzaje jaj dostępne na rynku. Czym różni się „zerówka” od „trójki”?

Cyfry znajdujące się na jajach to jednocześnie ważna informacja dla konsumenta. Na rynku są dostępne cztery rodzaje jaj:

Jaja z chowu klatkowego . Są oznaczone cyfrą 3. Kury, które je zniosły, były trzymane w klatkach, bez możliwości ruchu, karmione paszami. Takich jaj lepiej unikać. Są to najtańsze jaja.

. Są oznaczone cyfrą 3. Kury, które je zniosły, były trzymane w klatkach, bez możliwości ruchu, karmione paszami. Takich jaj lepiej unikać. Są to najtańsze jaja. Jaja z chowu ściółkowego . Oznaczone cyfrą 2. Kury, które je zniosły, są nieco lepiej traktowane, niż kury z chowu klatkowego. Jednak nie żyją one na powietrzu, ale w zamkniętych fermach i budynkach.

. Oznaczone cyfrą 2. Kury, które je zniosły, są nieco lepiej traktowane, niż kury z chowu klatkowego. Jednak nie żyją one na powietrzu, ale w zamkniętych fermach i budynkach. Jaja z wolnego wybiegu. Oznaczone są cyfrą 1. To jaja, które pochodzą od kur żyjących na powietrzu. Mają one swobodę spacerowania po wyznaczonym terenie, mogą siedzieć na grzędzie.

Oznaczone są cyfrą 1. To jaja, które pochodzą od kur żyjących na powietrzu. Mają one swobodę spacerowania po wyznaczonym terenie, mogą siedzieć na grzędzie. Jaja ekologiczne. Oznaczone cyfrą O. Jaja ekologiczne pochodzą od kur, które żyją w gospodarstwach ekologicznych. Kury te są dobrze traktowane i żyją w pełni naturalnie, dziobiąc w ziemi i swobodnie korzystając z dobrodziejstw natury. To najzdrowsze jaja, ale jednocześnie najdroższe.

