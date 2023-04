Syrop klonowy – czy jest zdrowszy niż biały cukier? Poznaj jego właściwości

Syrop klonowy to „kanadyjskie płynne złoto”. W przeciwieństwie do większości słodkich syropów, które znajdziemy na sklepowych półkach, nie jest produktem, który dostarcza do organizmu jedynie cukry. Oryginalny syrop klonowy jest źródłem witamin i składników mineralnych, co sprawia, że zasługuje na uwagę osób, które poszukują słodzika i zdrowego zamiennika dla białego cukru. Trzeba jednak wiedzieć, że syrop klonowy, choć jest naturalnym słodzikiem, ma wysoki indeks glikemiczny, co sprawia, że nie jest produktem dla każdego. Ze spożywania syropu klonowego muszą zrezygnować m.in. diabetycy.

Słodki, wyjątkowy smak syropu klonowego kusi, jednak wszystko, co słodkie, powinno być spożywane z umiarem. Syrop klonowy nie jest w tej kwestii wyjątkiem, bo spożywany w dużych ilościach może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia. Co ważne – jego indeks glikemiczny (IG = 65) powoduje, że bardzo szybko podnosi on poziom glukozy we krwi. Niestety już po krótkiej chwili dostarczone do organizmu cukry zostają wykorzystane i robimy się głodni, co zwiększa ryzyko podjadania.

Jak powstaje i do czego stosuje się syrop klonowy?

Oryginalny syrop klonowy to smaczna i zdrowa substancja, która powstaje z pozyskanego z pnia klonu soku klonowego (np. wczesną wiosną). Sok klonowy pozyskiwany jest w sposób podobny, jak pozyskuje się sok z pnia brzozy (tzw. oskołę). Aby powstał syrop klonowy, z soku klonowego trzeba odparować wodę. W ten sposób po odparowaniu wody sok klonowy ulega zagęszczeniu i zyskuje wyjątkowe walory smakowe – nie można go pomylić z niczym innym. W zależności od intensywności tego procesu syrop klonowy jest jaśniejszy lub ciemniejszy. Bardziej wartościowe są syropy jaśniejsze.

Tradycyjnie syrop klonowy jest wykorzystywany jako dodatek do amerykańskich naleśników (pancakes) i gofrów, jednak znajduje także wiele innych zastosowań. Idealnie komponuje się ze smakiem różnych deserów, owoców oraz kawy i herbaty. Wzbogaca również smak lodów, płatków śniadaniowych, domowych wypieków i sałatek. Można go ponadto spotkać w składzie słodyczy (np. cukierki klonowe) czy produktów takich jak: masło klonowe lub cukier klonowy.

Jaki syrop klonowy wybrać?

Syrop klonowy to cenne źródło witamin i substancji mineralnych, których często brakuje w diecie. Ten naturalny słodzik o intensywnym smaku ma mniej kalorii w porównaniu do białego cukru oraz miodu i nie zawiera fruktozy, co sprawia, że jest jedną z najzdrowszych substancji słodzących. Warto jednak wiedzieć, że dostępne w sklepach syropy klonowe różnią się pod względem składu i jakości, co wpływa na ich wartości odżywcze oraz prozdrowotne właściwości.

Zdarza się, że niektóre „syropy klonowe” niemal nie mają w składzie wartościowych substancji odżywczych i są pełne konserwantów. Chcąc cieszyć się wyjątkowym smakiem, z którego słynie oryginalny syrop klonowy, trzeba sprawdzać jego skład i wybierać jedynie prawdziwe produkty z soku klonowego, a nie syropy o smaku klonowym. W produktach o smaku klonowym często znajdziemy dodatek środków chemicznych, których zadaniem jest np. poprawa smaku. Niektóre produkty, które dostępne są nie tylko w supermarketach, ale także w sklepach ze zdrową żywnością, mogą mieć w składzie dodatek konserwantów.

Wartości odżywcze syropu klonowego

100 gramów syropu klonowego to około 260 kcal – jest on mniej kaloryczny niż biały cukier i miód. Oprócz sacharozy dostarcza do organizmu także ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania witaminy i minerały.

W syropie klonowym znajdziemy korzystnie wpływające na funkcjonowanie m.in. układu nerwowego witaminy z grupy B oraz magnez, cynk, wapń fosfor i potas. Produkt ten jest także bogatym źródłem manganu – około 80 gramów syropu klonowego niemal całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek.

Zaletą syropu klonowego, oprócz wysokich wartości odżywczych, jest możliwość dodawania go do gorących napojów, co wzbogaca ich smak. Niestety, wysoki indeks glikemiczny syropu klonowego sprawia, że nie powinien być spożywany przez osoby chorujące na cukrzycę.

Jak smakuje syrop klonowy? Prozdrowotne właściwości produktu

Smak syropu klanowego jest głęboki i słodki, ale różni się w zależności od jego barwy. Niektórym kojarzy się z karmelem, innym zaś z miodem z delikatną nutą kawy. Charakterystyczną, paloną nuta jest bardziej wyczuwalna w ciemnych syropach. Warto poznać wyjątkowe właściwości syropu klonowego, bo jako jedna z niewielu substancji słodzących dostarcza on do organizmu cenne dla zdrowia związki.

Syrop klonowy słynie nie tylko z wyjątkowego, bardzo słodkiego smaku, ale także prozdrowotnego działania. Badania dowiodły, że syrop klonowy:



redukuje ryzyko związane z rozwojem niektórych nowotworów – jest źródłem kilkudziesięciu związków o silnym działaniu antyoksydacyjnym,

korzystnie wpływa na wydzielanie enzymów wątrobowych,

redukuje szkodliwe bakterie – stosowanie syropu klonowego z niektórymi antybiotykami zwiększa skuteczność leczenia.

Co ciekawe, syrop klonowy, choć ma wysoki indeks glikemiczny i nie należy do produktów całkowicie pozbawionych kalorii (ma niższą kaloryczność), to w korzystny sposób wpływa na zdrowie trzustki, a także ma właściwości odchudzające. Oczywiście, spożywany w nadmiarze, nie wpłynie w pozytywny sposób na stan zdrowia. Za odchudzające właściwości syropu klonowego odpowiada cynk. Korzystnie na pracę trzustki wpływają natomiast znajdujące się w syropie klonowym polifenole i kwasy. Stymulują one wydzielanie insuliny oraz uwrażliwiają komórki na jej działanie, a także zwiększają wykorzystanie glukozy przez tkankę mięśniową.

Co więcej, syrop klonowy spożywany w niewielkich ilościach np. ze względu na swój smak, usprawnia pracę układu immunologicznego, pozytywnie wpływa na pracę mózgu, poprawia kondycję skóry oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.

Syrop klonowy – kto nie powinien go spożywać?

Syrop klonowy nie jest polecanym składnikiem diety m.in. diabetyków, osób zmagających się z kandydozą oraz z zespołem policystycznych jajników.

Jaki syrop klonowy wybrać?

Wybór syropu klonowego nie jest łatwy. Po pierwsze musimy sprawdzić, czy mamy do czynienia z oryginalnym syropem klonowym, który powstał z soku klonowego. Prawdziwy produkt wytwarzany jest w USA oraz Kanadzie. Co ważne, dostępne na rynku produkty różnią się pod względem jakości. W Kanadzie jakość syropu klonowego określana jest w skali od 1 do 3. Syrop oznaczony na opakowaniu produktu cyfrą 1 i 2 to syrop wysokiej jakości, a syrop oznaczony cyfrą 3 to syrop do przemysłowego zastosowania.

W USA stosowane są literowe oznaczenia jakości syropu klonowego – syrop klasy AA, A i B to najlepsze z dostępnych produktów. Syrop klasy C nadaje się do wypieków, a syrop klasy D to niskiej jakości produkt, który znajduje przemysłowe zastosowanie.

