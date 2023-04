Wspomaga pracę jelit i odtruwa organizm. Poznaj niesamowite działanie oleju marchewkowego

Olej marchewkowy jest pozyskiwany z nasion marchwi w procesie tłoczenia na zimno. Dzięki zastosowaniu właśnie tej metody finalny produkt zachowuje wszystkie cenne właściwości, witaminy oraz kwasy tłuszczowe, ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przekonaj się, dlaczego warto włączyć olej marchewkowy do swojego jadłospisu.

Olej marchewkowy dobry na trawienie

Przeprowadzone badania dowiodły, że olej z nasion marchwi wspomaga pracę układu pokarmowego i działa gastroprotekcyjnie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka. Co więcej, stymuluje wydzielanie soków trawiennych i różnego rodzaju enzymów. W rezultacie przyspiesza proces przemiany materii. Łagodzi wzdęcia, eliminuje gazy i pobudza apetyt. Jednocześnie wzmacnia błonę śluzową wyścielającą przewód pokarmowy.

Olej z nasion marchwi ułatwia zasypianie

Olej pozyskiwany z nasion marchwi bywa wykorzystywany w aromaterapii. Jego słodki, a jednocześnie nieco ostry zapach działa kojąco na układ nerwowy. Pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i niepokoju. Łagodzi stres. Mogą po niego sięgać osoby, które mają trudności z zasypianiem lub cierpią na bezsenność.

Olej marchewkowy odtruwa i wzmacnia organizm

Włączenie oleju z nasion marchwi do diety może pomóc w usunięciu toksyn z organizmu, takich jak kwas moczowy czy mocznik. Ma on bowiem właściwości moczopędne. Co więcej, przeprowadzone badania wskazują, że wspomniany produkt wzmacnia reakcje odpornościowe organizmu. Jak podkreśla dietetyk Karishma Chawala, olej marchewkowy wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Wspomaga zwalczanie różnego rodzaju infekcji.

Olej z nasion marchwi na drobne rany

Z uwagi na swoje antyseptyczne właściwości olej z nasion marchwi jest stosowany w leczeniu skaleczeń. Przyspiesza proces gojenia ran i minimalizuje ryzyko zakażenia. Już niewielka ilość produktu wystarczy, by zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju groźnych dla zdrowia bakterii w uszkodzonych tkankach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prezentowany olej wykorzystuje się również w leczeniu infekcji skóry spowodowanych przez zakażenie gronkowcem lub salmonellą.

Olej marchewkowy zapewnia piękny i młody wygląd

Olej z nasion marchwi zawiera wiele cennych przeciwutleniaczy, które zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Chroni naturalną barierę lipidową skóry. Łagodzi skutki stresu oksydacyjnego i niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników. Poprawia też kondycję włosów i paznokci.

