Lubisz makaron, ale nie możesz lub nie chcesz jeść glutenu? Poznaj makaron z zielonego groszku

Groch towarzyszy ludziom od tysięcy lat, ale szczególnie upodobał go sobie król Francji, Ludwik XIV. Jak się okazuje Król-Słońce dobrze wybrał swoje ulubione warzywo, ponieważ groszek to źródło wielu cennych substancji odżywczych. Zawiera witaminy A, C i E oraz bardzo dużo witaminy K, ważnej w procesie wchłaniania wapnia. Jest też dobrym źródłem witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego oraz minerałów takich jak magnez, potas i żelazo, którego brak może prowadzić do anemii, gdyż wchodzi ono w skład czerwonych krwinek. Badania wykazały również, że groszek może obniżać poziom złego cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Groszek jest też bogatym źródłem przeciwutleniaczy, które mogą pomóc chronić organizm przed rakiem.

Makaron z groszku

Makaron z mąki grochowej jest bezglutenowy, co jest bardzo ważne dla osób chorujących na celiakię oraz unikających glutenu w diecie. Jest lekkostrawny oraz zawiera dużo błonnika (w 100 g zawiera 9 g błonnika). WHO zaleca spożywanie błonnika w ilości ok. 25 g dziennie. Niestety większość ludzi spożywa błonnik poniżej zalecanej normy, a uznaje się, że niedobory błonnika są jednymi z głównych przyczyn rozwoju otyłości.

Badania pokazały również, że osoby spożywające odpowiednie ilości błonnika są mniej narażone na schorzenia układu krążenia w porównaniu z tymi, którzy jedzą go mało. Makaron z zielonego groszku zawiera również dużo białka, które jest niezbędne dla wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. W 100 g takiego makaron znajduje się 22 g białka. Biorąc pod uwagę, że na kg masy ciała potrzebujemy ok. 1 g białka dziennie, to przy wadze na poziomie 66 kg taki makaron dostarcza aż 1/3 dziennego zapotrzebowania na białko.

Ugotuj makaron z zielonego groszku z sosem z groszku i fety

Przepis: Makaron z zielonego groszku z sosem z groszku i fety makaron z groszku Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 opakowanie makaronu z zielonego groszku 250 g

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

½ opakowania sera feta

½ puszki zielonego groszku lub opakowania groszku mrożonego

Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Ugotuj makaronDo garnka wlej dużo wody i zagotuj. Wrzuć makaron i gotuj 4 minuty, aby był al dente, czyli nie za miękki. Przygotuj sosNa patelni podsmaż oliwę z oliwek z posiekanym czosnkiem, dodaj groszek z puszki lub groszek mrożony. Podduś chwile, dodaj pokruszony ser feta i podgrzej chwilę razem. Podaj danieWymieszaj delikatnie makaron z sosem, dopraw pieprzem i podawaj

Czytaj też:

Masz te objawy? To może być alergia pokarmowa. Poznaj nietypowe symptomyCzytaj też:

Jak żyć długo i w dobrym zdrowiu? Mieszkańcy tego miasteczka wiedzą. Poznaj ich sekret