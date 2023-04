Kwaśny przysmak z lasu. Jak wykorzystać szczawik zajęczy?

Szczawik zajęczy to wyjątkowo urokliwa roślinka. Jasnozielone liście rzeczywiście nieco przypominają kształtem liście koniczyny, białe kwiaty są zupełnie inne, delikatne. Szczawik zajęczy to ozdoba polskich lasów, ale to też jadalna roślina o zaskakującym smaku. Jadalne są zarówno liście, jak i kwiaty.

Jak smakuje szczawik zajęczy i co z niego zrobić?

Nazwa rośliny już nieco zdradza jej smak. Szczawik zajęczy ma bowiem przyjemnie kwaśny i orzeźwiający smak (podobnie jak szczaw). W kuchni może znaleźć wiele zastosowań. Warto dodać, że szczawik zajęczy można znaleźć także na talerzach dań restauracyjnych – nie tylko dodaje smaku, ale jest też piękną, jadalną dekoracją potraw.

Szczawik zajęczy można jeść na surowo i poddawać obróbce termicznej. Doskonale nadaje się do sałatek, kanapek i jako dekoracja dań. Ale można go też dodawać do np. do zup czy sosów. Świetnie pasuje do wiosennego twarożku, ale też omletów i jajecznicy. Ze szczawiku zajęczego można zrobić również napar.

Dlaczego warto jeść szczawik zajęczy?

Po szczawik zajęczy warto sięgać nie tylko ze względu na walory smakowe. Ta roślina jest bogata w witaminę C, a jako ciekawostkę warto przypomnieć, że był dawniej wykorzystywany w diecie chorych na szkorbut. Szczawik zajęczy działa delikatnie przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i pomaga zapobiegać nowotworom. Dzięki zawartości rutyny jest cenny dla naczyń krwionośnych, a zawarte w nim antyoksydanty pomagają zdrowo się starzeć. W medycynie naturalnej szczawik zajęczy stosuje się także do zmniejszenia bólu menstruacyjnego.

WAŻNE: Szczawik zajęczy (podobnie jak szczaw) zawiera kwas szczawiowy, a to oznacza, że powinny na niego uważać osoby m.in. z chorobami nerek i niedoborami wapnia.

