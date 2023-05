Jak wykorzystać pąki mniszka lekarskiego? Udusić, ukisić, zamarynować!

Mniszek lekarski to jeden z najpopularniejszych polskich chwastów. To w maju łąki pokrywają się żółtymi kwiatami, ale nie tylko kwiaty warto zbierać. Prawdziwym kulinarnym skarbem są pąki mniszka.

Jak zbierać pąki mniszka?

Najlepsze są te najmniejsze, zupełnie zamknięte. Ale można zbierać nawet te już leciutko pękające. Pąki mniszka – podobnie jak kwiaty – należy zbierać w miejscach oddalonych od źródeł zanieczyszczeń. Najlepiej zbierać w suchy dzień, kiedy z roślin zejdzie już rosa.

Co zrobić z pączków mniszka?

Najprostszy sposób na pączki mniszka? Po prostu udusić. Jeśli nigdy nie jadłeś pąków mniszka, polecamy tę opcję, aby spróbować, jak smakują. Z pączków najlepiej oderwać szypułki. Pączki należy zalać wrzątkiem na 1-2 minuty. Następnie wystarczy wrzucić pączki oraz posiekany czosnek na patelnię z rozgrzaną oliwą i dusić dolewając odrobinę wody. Pączki są gotowe po kilku minutach. Wystarczy je doprawić jedynie solą. Do duszonych pączków można też dodać cebulkę, zrobić na nich jajecznicę lub dodać je do omleta. Są doskonałym dodatkiem do makaronów.

Pączki mniszka można także ukisić (proporcje zalewy to łyżka niejodowanej soli na litr wody) albo zamarynować (dokładnie tak, jak marynujesz grzyby lub warzywa). Zalane marynatą octową pączki trzeba pasteryzować ok. 10-15 minut. O marynowanych pączkach mówi się często: kapary z mniszka. Tak przygotowane pączki będą ciekawym dodatkiem do sałatek.

Jak smakują pączki mniszka?

Niektórzy zwracają uwagę na ich wyrazisty smak i delikatnie wyczuwalną goryczkę, inni porównują do smaku brukselki albo szparagów. Najlepiej przekonać się samemu.

