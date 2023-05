Powstał ranking najlepszych zapiekanek świata. Na liście jedno danie z Polski

Ranking przygotował kulinarny serwis Taste Atlas. Rankingi tworzone są na podstawie głosów użytkowników serwisu z całego świata. Listę najlepszych 50 zapiekanek na świecie otwiera przysmak z Chile – pastel de choclo.

Pastel de choclo – co to jest?

Najlepsza zapiekanka według rankingu to ulubiony domowy posiłek Chiljczyków, ale też mieszkańców Peru, Argentyny czy Boliwii. Wyglądająca jak placek zapiekanka składa się z mielonej wołowiny, kurczaka, czarnych oliwek, jajek na twardo, a jej podstawą jest kukurydziane ciasto nazywane choclo.

Najlepsza zapiekanka z Polski

Na 27 miejscu rankingu najlepszych zapiekanek świata znalazła się polska babka ziemniaczana, nazywana także kartoflakiem. To danie tradycyjne chętnie robione zwłaszcza we wschodniej części kraju. Ale tak jak z polskim bigosem – ilu gospodarzy czy gospodyń, tyle wersji tego dania. Jedni wolą zetrzeć ziemniaki na najdrobniejszej tarce i dodają do nich jedynie jajko, przyprawy i cebulę. Inni wolą grupo tarte ziemniaki, niektórzy do babki ziemniaczanej dodają też kaszę gryczaną. Często do babki dodaje się także boczek. Babka ziemniaczana, niezależnie od wersji, powinna być dobrze doprawiona pieprzem.

Jakie zapiekanki znalazły się jeszcze w rankingu?

Na liście jest 50 zapiekanek z całego świata. Wśród nich także dania znane i lubiane w Polsce. To na przykład włoska lazania czy grecka musaka, czyli zapiekanka z mielonego mięsa jagnięcego i warstw pokrojonego bakłażana, pokryta grubą warstwą sosu beszamelowego, który w trakcie pieczenia robi się złocisty i chrupiący – jagnięcina jest czasami zastępowana wołowiną, a bakłażany cukinią lub ziemniakami.

