Ser kozi jest odpowiedni nawet dla osób na diecie, to najlepszy wybór z możliwych

Ser kozi staje się coraz bardziej popularny. Jest on znany ze swojego charakterystycznego smaku i zapachu. Nie można jednak zapominać też o jego wartościach odżywczych i pozytywnym wpływie na nasze zdrowie. To jednak nie koniec zalet, ponieważ ogromnym plusem tego rodzaju sera jest również to, że jest on odpowiedni dla osób, które znajdują się na diecie.

Ser kozi mogą jeść osoby na diecie

Podczas diety często zastanawiamy się, czy możemy sobie pozwolić na zjedzenie poszczególnych produktów. Czasami szukamy ich zamienników. Tutaj świetnie sprawdzi się właśnie ser kozi. Dostarcza on do organizmu ważnych witamin, pierwiastków oraz mikroelementów, a obecne w nim tłuszcze są zdrowe i zawierają kwasy omega-3. Są też szybko przyswajalne i przetwarzane przez nasz organizm. Dlatego ten ser będzie świetny jako składnik zdrowej i zbilansowanej diety. Jest doskonałą alternatywą dla serów żółtych, które są wysokokaloryczne.

Ser kozi ma bardzo niski indeks glikemiczny, a to sprawia, że nie dochodzi do niekontrolowanych wyrzutów insuliny do krwi. Dodatkowo szybko zaspokaja apetyt, dlatego będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą zgubić nadprogramowe kilogramy. Jeśli szybciej poczujemy się syci – zjemy go po prostu mniej, a to może wspomóc zrzucenie wagi. Nie będziemy też podjadać.

Inne zalety sera koziego

Ser kozi jest bogaty w wiele składników odżywczych i mikroelementów, między innymi:



białko,

cynk,

kwas foliowy,

witaminy z grupy B i A,

magnez,

fosfor,

potas,

wapń.

Dodatkowo sery kozie zawierają mniej laktozy niż produkty z mleka krowiego, dlatego są lepiej przyswajalne przez osoby, które cierpią na nietolerancję laktozy. Co więcej, produkty pochodzenia koziego są delikatniejsze dla układu pokarmowego i łatwiejsze do strawienia niż tradycyjny nabiał. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu mogą sięgać po niego osoby z insulinoopornością lub cukrzycą. I choć zawierają one dość dużą ilość sodu, to nadal jest ona mniejsza niż w wyrobach nabiałowych, które są produkowane z mleka krowiego. Osoby, które chorują na nadciśnienie, powinny więc zamienić ser żółty na ser kozi.

Mleko kozie i sery wykazują odczyn zasadowy, a to sprawia, że nie zakwaszają organizmu, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie występowania stanów zapalnych w układzie pokarmowym. Szalenie istotne jest również, że ten ser powstaje z mleka koziego, które zawiera znacznie mniej kazeiny w porównaniu do mleka krowiego, a to właśnie ten składnik jest główną przyczyną alergii na białka mleka krowiego. Takie sery polecane są szczególnie osobom, które cierpią na:



anemię,

schorzenia układu pokarmowego,

schorzenia układu krążenia.

Do czego można wykorzystać ser kozi?

Ser kozi świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatki, na przykład połączony ze szpinakiem, winogronami, karbowaną sałatą, burakiem i prażonymi pestkami słonecznika. Ciekawą potrawą są również pierogi z kozim serem. Możecie także przygotować sernik z koziego sera. Dobrym pomysłem jest też dodawanie go do zup, tart i zapiekanek. Świetnie komponuje się z mięsem – zwłaszcza drobiem i wieprzowiną. Jest też doskonałym urozmaiceniem kanapek i bajgli. Z serem kozim dobrze łączą się takie składniki jak:



gruszka,

figi,

szynka parmeńska,

pieczone buraki,

truskawki,

rukola.

