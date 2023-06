Wystarczy 8 truskawek, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę. Cytrusy mogą się schować

Truskawki to jedno z najlepszych źródeł witaminy C. 100 g dojrzałych truskawek może zawierać nawet 70 miligramów witaminy C. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w swoich szczegółowych tabelach dotyczących wartości odżywczych poszczególnych produktów określa wartość kwasu askorbinowego (czyli witaminy C) w 100 g truskawek na blisko 60 miligramów.

Truskawki mają więcej witaminy C od cytrusów

Pod tym względem truskawki biją na głowę inne owoce, w tym kojarzone z witaminą C cytrusy. Dla porównania 100 g cytryny zawiera 53 mg witaminy C. Podobną zawartość witaminy C mają pomarańcze. To oznacza, że wystarczy zjeść ok. 8-10 truskawek, aby pokryć całe dzienne zapotrzebowanie na witaminę C.

Dlaczego warto jeść truskawki?

Na ryneczkach, bazarkach i warzywniakach polskie truskawki tanieją niemal z dnia na dzień. Warto po nie sięgać, bo to doskonałe źródło nie tylko witaminy C, ale i innych ważnych dla organizmu składników. – Truskawki zawierają również witaminy z grupy B (B1, B2, B6, PP), witaminę A, żelazo, wapń, czy fosfor – podkreślała w rozmowie z "Wprost" Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyczka Centrum Dietetycznego Online NCEŻ. Truskawki to także źródło potasu, magnezu, błonnika pokarmowego i wielu aktywnych biologiczne substancji, w tym cennych polifenoli. Po truskawki mogą śmiało sięgać też osoby, które zwracają uwagę na ilość dostarczanych organizmowi kalorii. Porcja truskawek (100 g) zawiera 32 kalorie.

Jak jeść truskawki, aby zachowały swoje właściwości?

Najlepiej zjeść porcję truskawek na surowo. Można je dodać do porannej owsianki, zjeść na deser albo zabrać do pracy, jako zdrową przekąskę. Ale nie można zapomnieć, że truskawki to jedne z najsmaczniejszych polskich owoców, także po przetworzeniu. I choć tracą wtedy część wartości odżywczych (w tym witaminę C, która jest wrażliwa na obróbkę termiczną), to trudno wyobrazić sobie truskawkowy sezon bez ciast, drożdżówek, dżemów czy kompotu z truskawkami.

