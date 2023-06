Te owoce obniżają ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu. Czy można jeść je do woli?

Winogrona to pyszne owoce a do tego bogate w witaminy (C, A, E, K oraz witaminy z grupy B) i składniki mineralne (miedź, chrom, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, mangan, selen oraz fluor). W winogronach występuje ponad 1600 korzystnych związków roślinnych i między innymi dlatego ich oddziaływanie na organizm człowieka jest przedmiotem badań naukowców w wielu krajach. Wskazują oni, że zawarte w czerwonych winogronach polifenole zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy dzięki obniżeniu poziomu „złego” cholesterolu. Ponadto zawarty w winogronach potas odgrywa kluczową rolę w obniżeniu ciśnienia krwi. Jedna filiżanka winogron zawiera go imponująco dużo, bo aż 288 mg. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Michigan wykazali również, że regularne spożywanie winogron pomaga zmniejszyć odporność na insulinę, przez co zmniejsza się ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Inne korzystne dla zdrowia działanie winogron

Winogrona obfitują w przeciwutleniacze, takie jak witamina C, witamina K, polifenole, katechiny i antocyjany, które zmniejszają stany zapalne w organizmie. Czerwone winogrona są też bogate w resweratrol, który chroni przed stanami zapalnymi. Przewlekły stan zapalny występujący w organizmie powiązany został z częstszym występowaniem nowotworów, chorobami serca, chorobą Alzheimera, cukrzycą typu 2 i innymi schorzeniami. Winogrona to owoce, które warto jeść przed snem. Zawierają bowiem melatoninę, hormon, który reguluje cykl snu i pomaga szybciej zasnąć. Z ilością zjedzonych winogron nie należy jednak przesadzać ze względu na zawarty w nich cukier. Żeby dobrze spać, wystarczy zjeść ok. pół filiżanki tych owoców.

Jakie winogrona są najlepsze i ile można ich jeść?

Winogrona powinno się jeść ze skórką, gdyż występuje w niej najwięcej cennych dla zdrowia przeciwutleniaczy. Jeśli wahasz się, czy wybrać winogrona zielone, czy czerwone, to wybierz te drugie. Mają wyższą zawartość przeciwutleniaczy niż zielone, zawierają dużo cennych dla zdrowia antocyjanów. Ten właśnie składnik odpowiada za ich kolor. Dietetycy wskazują, że winogrona powinno się jeść z umiarem, gdyż zawierają dość dużo cukru (niepełnej filiżance winogron jest aż 23,4 g cukru). Na ich korzyść działa jednak to, że mają niski indeks glikemiczny (IG), co oznacza, że nie powinny powodować nadmiernego wzrostu poziomu cukru we krwi.

