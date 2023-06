Lubisz jajka na miękko? Przygotuj dla odmiany jajka w koszulce

Jajka w koszulce, nazywane też jajkami poszetowymi to jedna z najzdrowszych wersji spożywania jajek. Ich nazwa pochodzi z języka francuskiego, gdzie słowo poche oznacza kieszeń. Są to jajka gotowane bez skorupki w wodzie. Gotuje się je 3 minuty do momentu ścięcia się białka, przy jednoczesnym zachowaniu płynnego żółtka. Dzięki temu jajko zachowuje cenne składniki odżywcze, które tracimy podczas długiego gotowania. Są wśród nich: tłuszcze nasycone, białko, węglowodany, sód, potas oraz cholesterol. Najnowsze badania wskazują, że jajka można jeść codziennie i nie podnoszą one poziomu tzw. złego cholesterolu. Jedno jajko zawiera bowiem jedynie 0,3 proc. cholesterolu, ale też 20-30 proc. fosfolipidów, które zapobiegają odkładaniu się cholesterolu w naczyniach krwionośnych. Jajka w koszulkach, tak jak jajka na miękko zalecane są w dietach odchudzających. Są niskokaloryczne. Jedno jajko, które waży około 55 gramów, zawiera około 80 kalorii (60 kcal żółtko, 20 kcal białko).

Do przygotowania jajek w koszulce wybierz świeże jajka

Bardzo ważne jest to, by do przepisu na jajka w koszulkach wybrać jak najświeższe jajka. Ich świeżość można stwierdzić, rozbijając jajko do miseczki i kontrolując konsystencję białka. Do przygotowania potrawy nie nadają się takie, których białko jest zbyt płynne, rzadkie i wodniste. A to dlatego, że po umieszczeniu we wrzątku od razu oddzieli się od żółtka i zamieni się w pierzaste obłoczki pływające po całej powierzchni garnka. Białko do jajek w koszulce powinno być gęste i dobrze trzymać się żółtka. Żółtko natomiast nie może być uszkodzone i rozlewać się. Ważne jest również, żeby przed przygotowaniem dania, jajka wyjąć ok. 10 minut wcześniej z lodówki, by nabrały temperatury pomieszczenia.

Jak podawać jajka w koszulce?

Jajka w koszulkach podaje się zazwyczaj na tostach lub kromce ciemnego pieczywa. Do tego doskonale komponuje się sałata lub liście szpinaku, awokado, pomidorki oraz podsmażony na patelni boczek lub szynka parmeńska. Można też ozdobić nimi sałatę lub szparagi. Danie stanie się bardziej pożywne. W wersji obiadowej jajka w koszulce można podać z makaronem, czy ryżem.

Dowiedz się, jak zrobić jajka w koszulce

Przepis: Jajko w koszulce Jak zrobić idealne? Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 3 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka

woda

2 łyżki octu lub soku z cytryny lub szczypta soli Sposób przygotowania Zagotuj wodęW niedużym garnku lub rondelku lub w małej, głębszej patelni zagotuj litr wody (cztery szklanki). Do gotującej się wody wlej dwie łyżki octu spirytusowego 10 proc. (ewentualnie sok z cytryny). Zamiast soku z cytryny i octu można wsypać sporą szczyptę soli. Ustaw minimalną moc palnika. Wlej jajkoWoda ma tylko delikatnie wrzeć. Przy pomocy łyżki zacznij mieszać wrzątek tak, by na środku powstał wir. Od razu gdy przestajesz mieszać gotującą się wodę, na środek wiru wlej jajko, które uprzednio. Wyłów jajkoPo około 2,5 - 3 minutach jajko w koszulce powinno być już gotowe do wyłowienia. Polecam użyć do tego sitka metalowego. Prawidłowo przyrządzone jajko w koszulce powinno mieć ścięte białko, zaś w środku płynne żółtko.

