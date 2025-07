Dietetyk ostrzega: te kiełbasy z Lidla i Biedronki to koszmar. Zobacz, co warto wrzucić na grilla

Sezon grillowy trwa w najlepsze, a najczęściej sięgamy po kiełbasę – to klasyk, któremu trudno się oprzeć. Istotne jest więc, by wybrać produkt dobrej jakości – wtedy będzie jeszcze smaczniej. Dietetyk dr Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu zdradził, jaką kiełbasę warto kupić w Lidlu lub Biedronce, a jakiej lepiej unikać.

Najlepsze i najgorsze kiełbasy z Lidla

Ekspert od zdrowego odżywiania odradza zakup kiełbasy śląskiej marki „Sokołów”, ponieważ ma ona jedynie 80 procent mięsa i wzmacniacze smaku. Znacznie lepszym wyborem będzie za to „kiełbasa krucha z kija” marki „Regionalne Szlaki”. Ma ponad 90 procent mięsa i prosty, krótki skład. Słabym wyborem jest również kiełbasa z szynki marki „Morliny”. Specjalista radzi, by zamiast niej, kupić kiełbasę śląską marki „Pikok”, ponieważ ma lepszy skład i niższą zawartość tłuszczu oraz należy do tańszych produktów tego typu.

Dr Michał Wrzosek przedstawił też „koszmar każdego dietetyka”, czyli kiełbasa biwakowa marki „Baroni”. Ma aż 39 procent mięsa oddzielnego mechanicznie (tzw. MOM), skórki wieprzowe, a do tego „skład na kilka linijek”, co oznacza, że jest wręcz naszpikowana konserwantami.

Jakie kiełbasy na grilla kupić w Biedronce?

Ekspert poleca dostępne w Biedronce frankfurterki z szynki marki „Kraina Wędlin”. Zajęły trzecie miejsce w jego rankingu.

Jedna kiełbaska to tylko 66 kcal, a do tego przyzwoity skład – powiedział.

Na drugim miejscu uplasowała się kiełbasa myśliwska również marki „Kraina Wędlin”. Jak zauważył dr Michał Wrzosek – ma ona krótki i całkiem dobry skład, a do tego dużą zawartość białka. Pierwsze miejsce należy do kiełbasy sądeckiej z szynki marki „Kraina Wędlin”. To właśnie ją najbardziej poleca dietetyk.

Skład bez cukru, wzmacniaczy smaku i wypełniaczy – podsumował ekspert.

Specjalista radzi jednak, by nie kupować między innymi kiełbasek zawijanych marki „Czas na grill”. I choć mają ponad 80 procent mięsa, to w ich składzie są też substancje żelujące, wypełniacze, wzmacniacze smaku i inne dodatki. Takie niepotrzebne składniki ma także kiełbasa śląska grillowa marki „Kraina wędlin”. Mięsa jest tylko 68 procent, a 100 gramów produktu zapewnia prawie 50 procent dziennego limitu spożycia soli. Zdecydowanie najgorszą kiełbasą jest ta, która zawiera najmniej mięsa ze wszystkich produktów w zestawieniu i ma dużą zawartość tłuszczu. Chodzi o kiełbasę parówkową marki „Kraina Wędlin”.

