Co daje jedzenie białkowo-tłuszczowych śniadań? Dowiedz się, jak je skomponować

Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, każdego dnia powinniśmy spożywać 4–5 posiłków co 3–4 godziny. Ułatwia to utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi i właściwej masy ciała. Śniadanie powinno stanowić 25-30 proc. energii całodziennej diety, czyli przy diecie 2000 kcal dostarczyć 500-600 kcal. Śniadania białkowo-tłuszczowe opierają się na produktach, które są źródłami białka (mięso i przetwory, ryby, jajka, nabiał) i tłuszczu (oliwa z oliwek, orzechy, nasiona, pestki, awokado, ale również boczek, smalec, masło) – stąd pochodzi ich nazwa. Wykluczają lub ograniczają znacznie produkty węglowodanowe, czyli między innymi pieczywo czy płatki zbożowe.

Jakie produkty są dozwolone w śniadaniach białkowo-tłuszczowych?

Produktami zalecanymi przy przygotowaniu białkowo-tłuszczowych śniadań są:

jajka – są jednocześnie źródłem białka i tłuszczu,

chude mięso, na przykład kurczak czy indyk,

nabiał (twaróg chudy lub półtłusty),

tofu,

ryby – zwłaszcza tłuste ryby morskie, jak łosoś, makrela czy śledź,

awokado,

orzechy, pestki i nasiona,

oliwa z oliwek, olej rzepakowy lub oleje tłoczone na zimno – do polania gotowego już posiłku.

Dietetycy podkreślają, że jadłospis należy jednak komponować z rozwagą. Jedzenie zbyt często na przykład jajecznicy na boczku może być zbyt ciężkostrawne i sprzyjać rozwojowi miażdżycy. Należy więc zadbać o to, żeby do diety włączyć również awokado czy łososia, a kilka razy w tygodniu – nabiał.

Czy białkowo-tłuszczowe śniadania przyczyniają się do redukcji masy ciała?

Białko jest kluczowym składnikiem zalecanym w diecie odchudzającej. Zapewnia przez długi czas uczucie sytości i zapobiega niekontrolowanym napadom głodu. Wydaje się więc korzystne dla osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Ograniczenie węglowodanów ma przyczyniać się również do zmniejszenia wahań glikemii oraz ryzyka rozwoju insulinooporności oraz cukrzycy.

Kto nie powinien jeść śniadań białkowo-tłuszczowych?

Chociaż większość osób po zjedzeniu tego typu śniadania odczuwa przypływ energii, są jednak i tacy, którzy mogą odczuwać dyskomfort trawienny. Wtedy powinny zrezygnować z tego typu śniadań. Śniadania białkowo-tłuszczowe nie są zalecane również osobom zmagającym się z hipoglikemią reaktywną, która polega na obniżeniu poziomu cukru we krwi w ciągu 3–5 godzin po posiłku. W przypadku tego zaburzenia zalecane są śniadania zawierające węglowodany o niskim indeksie glikemicznym.

Czytaj też:

Pieczona owsianka dobra na śniadanie, deser lub podwieczorek. Wypróbuj nasz przepisCzytaj też:

Wspomaga odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Fasola mung jest zdrowa