Czy można zjeść kiwi przed snem? Takiej odpowiedzi się nie spodziewasz

Mowa oczywiście o kiwi. Jego jedna porcja (ważąca 75 g) zawiera ok. 44 kcal, 1 g białka, 0,3 g tłuszczu, 11 g węglowodanów, 2 g błonnika, 26 mg wapnia, 12 mg magnezu, 148 mg potasu, 92 mg luteiny i 56 mg witaminy C. Ze względu na zawartość wymienionych witamin i pierwiastków, kiwi świetnie nawadnia, wspiera odporność i układ sercowo-naczyniowy. Jest też dobre dla narządu wzroku, a dzięki błonnikowi pomaga zniwelować zaparcia. Ale to nie wszystko – ten owoc może ułatwić zasypianie. To bardzo ważne w czasach, kiedy śpimy coraz krócej, a jakość naszego snu z uwagi na szybkie tempo życia jest fatalna. Lekarze nie mają wątpliwości, że najwyższy czas to zmienić, ponieważ zbyt krótki sen może spowodować szereg konsekwencji zdrowotnych.

Czy kiwi może pomóc w zasypianiu?

Jak informuje portal „The sleep doctor”, wpływ spożycia kiwi na sen badali naukowcy z tajwańskiego Uniwersytetu Medycznego w Tajpej. Do eksperymentu zaprosili 22 kobiety i 2 mężczyzn w wieku od 20 do 55 lat, którzy doświadczali zaburzeń snu. Przez cały miesiąc, godzinę przed snem, podawano im dwa owoce kiwi. W tym czasie ochotnicy prowadzili dzienniczki snu i wypełniali kwestionariusze dotyczące jego jakości. Poza tym parametry ich snu (m.in. jego długość i trwanie poszczególnych faz) mierzyły specjalne zegarki, które uczestnicy badania przez cały czas nosili na nadgarstku.

Co wykazało badanie? Na stronie „National Library of Medicine” czytamy, że dzięki wieczornemu spożyciu kiwi uczestnicy badania zaczęli szybciej zasypiać – nawet o 35 procent. O 13 procent poprawiła się długość ich snu. Rano czuli się bardziej wyspani, ponieważ ich sen był spokojniejszy (rzadziej się wybudzali) i bardziej efektywny. Naukowcy z Tajwanu nie mają wątpliwości, że kiwi – ze względu na swoje wartości odżywcze – może być bardzo pomocne dla osób, które mają problemy ze snem.

Dlaczego po zjedzeniu kiwi śpimy lepiej?

Jest kilka powodów, dla których warto jeść kiwi przed snem. Po pierwsze – chodzi o zawartość kwasu foliowego. Jego braki w organizmie mogą powodować zaburzenia ze strony układu nerwowego i problemy z zasypianiem. Jedna porcja kiwi dostarcza 17 mg kwasu foliowego. Kolejnym atutem kiwi jest duża zawartość potasu – jego niedobory również skutkują bezsennością. Ponadto kiwi zawiera serotoninę (w 1 g kiwi znajduje się 6 mikrogramów serotoniny), która odgrywa ważną rolę w regulowaniu naszego rytmu okołodobowego i łagodzi fazę snu REM. Jak na portalu „The sleep doctor” twierdzi dr Michael Breus, psycholog kliniczny i ekspert medycyny snu, właściwy poziom serotoniny w organizmie, ułatwia zasypianie i pomaga utrzymać dobry sen w nocy. Serotonina pomaga również stymulować poranne czuwanie. Badania wykazały, że stymulacja poziomu serotoniny może z kolei zwiększyć poziom melatoniny, hormonu, który odpowiada za dobowy rytm snu.

Kiwi może być świetną przekąską przed snem nie tylko ze względu na zawartość serotoniny. Portal powołuje się na badania, z których wynika, że słaby sen wiąże się z obniżonym poziomem przeciwutleniaczy w organizmie. Natomiast kiwi jest owocem bogatym w przeciwutleniacze. Wnioski naukowców z Tajwanu potwierdziła również analiza przeprowadzona przez naukowców z Nowej Zelandii. Ich zdaniem jedzenie kiwi przed snem w naturalny sposób poprawi jego jakość. Żeby efekty były lepsze, dwa owoce kiwi należy zjeść godzinę przed położeniem się do łóżka.

Kto nie powinien jeść owoców na kolację?

Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na jedzenie owoców przed snem. Wieczorem powinny ich unikać osoby chore na cukrzycę, zmagające się z niestabilną gospodarką cukrową i mające problem z tolerowaniem produktów, które zawierają dużą ilość fruktozy. Warto wziąć to pod uwagę, mimo że kiwi nie znajduje się na liście owoców, których powinno się unikać wieczorem. Na tej liście są z kolei banany, gruszki czy jabłka – ze względu na dużą zawartość cukrów prostych. Po spożyciu owoców z większą ilością cukrów, może dojść do fermentacji w jelitach, co z kolei może przełożyć się na problemy gastryczne, które utrudnią zasypianie. Jednak jeśli nie mamy problemów z tolerancją produktów zawierających fruktozę, zjedzenie kiwi zadziała na sen wyłącznie pozytywnie.

