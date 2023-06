Te 3 produkty mleczne korzystnie działają na jelita. Włącz je do swojej diety

Produkty, które zawierają bakterie probiotyczne, wzbogacają mikroflorę jelitową w naturalny sposób. Powinno się spożywać je codziennie, gdyż łagodzą dokuczliwe objawy ze strony jelit, również te wynikające z nietolerancji laktozy (cukru mlecznego), zwłaszcza wzdęcia i biegunki. Oprócz pożytecznych bakterii dostarczają również cennych składników odżywczych: witamin, minerałów, błonnika i białka. Do takich produktów należą: kefir, jogurt naturalny i jogurt grecki.

Szklanka kefiru dziennie przynosi korzyści dla zdrowia?

Kefir zawiera aż około 30 szczepów korzystnych dla zdrowia bakterii probiotycznych (m.in.: lactobacillus brevis, casei, streptococcus cremoris i lactis), a także drożdże. To aż trzy razy więcej niż zawierają ich inne produkty mleczne, na przykład jogurt naturalny. W kefirze znajdziemy również gatunki bakterii, takie jak np. Lactobacillus kefiri, które występują wyłącznie w tym napoju. Badania wykazują, że bakterie probiotyczne chronią organizm człowieka przed infekcjami i hamują rozwój szkodliwych patogenów, w tym Salmonelli, E. coli i Helicobacter pylori. Pomagają też przywrócić równowagę przyjaznych bakterii w jelitach. Dlatego są skuteczne na przykład w walce z biegunką. Ponadto badacze udowodnili, że codzienne spożywanie kefiru poprawia trawienie, zmniejsza stan zapalny w organizmie, a także łagodzi objawy zapalenia jelit, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodów żołądka. Kefir pomaga też obniżyć poziom lipidów we krwi oraz poziom „złego” cholesterolu. Regularnie spożywany chroni więc przed miażdżycą, której konsekwencją są zawały serca i udary mózgu.

Jogurt naturalny to jeden z najzdrowszych rodzajów jogurtu

Jogurt powstaje z mleka pasteryzowanego, które poddaje się fermentacji poprzez dodanie żywych kultur bakterii kwasu mlekowego (głównie Streptococcus thermophilus i Lactobacillus Bulgaricus). Za ich sprawą u osób, które regularnie spożywają jogurt, następuje rozwój korzystnej mikroflory jelitowej i zahamowanie namnażania się niekorzystnych bakterii. Badania wskazują, że regularne spożywanie jogurtu naturalnego reguluje pracę przewodu pokarmowego i sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi. Zmniejsza też ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory (w tym jelita grubego, piersi, pęcherza moczowego, płuc, przełyku, prostaty) oraz chroni przed chorobami serca. Spośród jogurtów naturalnych, należy wybierać taki, w składzie którego nie znajdziemy aromatów, barwników, substancji zagęszczających, cukru, substancji słodzących.

Jogurt grecki zawiera nie tylko korzystne probiotyki, ale też dużo białka

Jogurt grecki wytwarza się ze specjalnego beztłuszczowego mleka, które zostaje poddane fermentacji za sprawą dodania do niego żywych kultur bakterii (lactobacrillus bulgaricus oraz streptococcus thermophilus). Po spożyciu jogurtu bakterie przedostają się do jelit, a tam powodują obniżenie poziomu pH w całym przewodzie pokarmowym, co przeciwdziała m.in. zakażeniom. Zaletą jogurtu greckiego jest nie tylko zawartość korzystnie działających na zdrowie jelit bakterii, ale też duża ilość białka, którego jest więcej niż w jogurcie naturalnym. Białko jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Służy do odbudowy zużywających się tkanek, jest podstawowym składnikiem krwi, limfy, mleka, hormonów i enzymów, a także wchodzi w skład ciał odpornościowych.

