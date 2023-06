Zrób pyszny domowy twaróg. Potrzebne są tylko dwa składniki

Kto chociaż raz zrobi samodzielnie twaróg, stwierdzi, że żaden produkt ze sklepu nie może z nim konkurować. Jest delikatny i dosłownie rozpływa się w ustach, a do tego bardzo zdrowy. Do przyrządzenia go potrzebne są tylko dwa składniki: mleko i kefir.

Twaróg to jeden z najczęściej zalecanych produktów, niemal we wszystkich dietach. Jest ponadto niskokaloryczny. W 100 g tego produktu znajdują się zaledwie 84 kalorie. Po twaróg mogą wiec sięgać osoby, z nadwagą, które chciałyby zrzucić kilka kilogramów. Najlepszy w takim przypadku jest chudy twaróg. Ponadto twaróg ma niski indeks glikemiczny (IG 30) i dlatego też bez obaw może być spożywany przez osoby zmagające się z cukrzycą. Jedzenie twarogu przynosi korzyści dla zdrowia Twaróg stanowi dobre źródło białka, witamin i składników mineralnych. Znajdziemy w nim cenne witaminy A i E oraz witaminy z grupy B (B 2, B 12, B 4), które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Witamina B12 wspomaga ponadto produkcję czerwonych krwinek, wspiera syntezę serotoniny oraz dopaminy i pomaga zmniejszyć zbyt wysoki poziom „złego” cholesterolu we krwi. Ze składników mineralnych warto wymienić: sód, fosfor, potas, wapń i magnez. W twarogu zawarta jest również lizyna, czyli aminokwas egzogenny, który zapobiega zmęczeniu, wspomaga koncentrację, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz nadciśnienia. Produkt ma też w składzie cenne dla zdrowia kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 i omega-6, które wspierają układ sercowo-naczyniowy. Jeśli domowy twaróg przygotujemy na bazie kefiru, wzbogacimy go również o cenne właściwości tego produktu. Kefir to napój bogaty w mikroelementy, które korzystnie na kondycję jelit. Zawiera bowiem bakterie, które pozwalają zachować mikroflorę jelitową w dobrym stanie i oczyszczają organizm z toksyn. Zastosowanie twarogu w kuchni Twaróg warto łączyć ze świeżymi warzywami jak np.: rzodkiewka, papryka czy szczypiorek oraz owocami, np.:awokado czy malinami. Doskonale smakują też pasty z twarogu i ryb np. makreli czy sardynek. Zwolennicy słodkich smaków mogą dodać do niego dżemu lub miodu. Spróbuj zrobić twaróg z mleka i kefiru Przepis: Domowy twaróg z mleka i kefiru Zdrowe danie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 2,5-3 l mleka o zawartości tłuszczu 3 proc.,

0,5 l kefiru, maślanki lub jogurtu naturalnego. Sposób przygotowania Podgrzej mlekoMleko wlej do dużego garnka i podgrzewaj przez kilka minut na średnim ogniu. Gdy będzie ciepłe, możesz zmniejszyć moc palnika do minimum. Dodaj kefirDodaj kefir, jogurt lub maślankę i wymieszaj łagodnie. Całość podgrzej do momentu, aż zauważysz oddzielającą się serwatkę. Zbierz ją łyżką cedzakową. Odsącz serZawartość garnka przełóż na sito wyłożone gazą. Schłodź twarógWłóż twaróg na kilka godzin do lodówki. Podawaj z pieczywem.

