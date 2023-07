Dodawaj lubczyk do zup, sałatek i napojów. Wypróbuj przepis na zdrową zupę

Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) to roślina należąca do rodziny selerowatych. Pochodzi z Afganistanu i Iranu. Uprawiany jest w wielu rejonach świata, w tym w Polsce. Liście lubczyku można spożywać na surowo lub gotowane, świeże lub suszone. Na surowo nadają się najlepiej młode, gdyż starsze liście są dosyć twarde. Można je więc dodać do gotowanych potraw.

Jadalne są również nasiona oraz korzeń rośliny. Zawiera on kwasy organiczne, olejki eteryczne, fitosterole oraz duże ilości skrobi. Właściwości prozdrowotne korzenia lubczyku cenione były w medycynie ludowej od wieków. Na jego bazie przygotowywano lecznicze wywary oraz „miłosne napoje”. Zawarte e nim olejki eteryczne, żywice i kumaryny wpływają bowiem na rozszerzanie naczyń krwionośnych, przez co lubczyk wykazuje działanie pobudzające. Można go więc uznać za afrodyzjak.

Lubczyk ma korzystne dla zdrowia właściwości

Lubczyk ma działanie moczopędne i rozkurczowe. Pomaga na wzdęcia i niestrawność, a także radzi sobie z zatruciami pokarmowymi, łagodzi objawy wrzodów żołądka i bóle menstruacyjne. Dzięki zawartości kumaryny wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe. Zawiera również fitosterole, które pomagają organizmowi w walce z miażdżycą. Wpływa na obniżenie poziomu „złego” cholesterolu. Badania wskazują, że zawarta w lubczyku kwercetyna łagodzi objawy alergii, eliminując swędzenie oczu, katar i inne objawy alergii. Lubczyk pomaga też na uporczywy, suchy kaszel, gdyż działanie wykrztuśne.

Przygotuj zupę krem ze świeżych liści lubczyku

Przepis: Zupa krem z lubczyku Ziołowa zupa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 szklanka posiekanego lubczyku

1/2 cebuli

1 marchewka

1 ząbek czosnku

1/3 szklanki posiekanej natki pietruszki

1/2 pora

1/2 łyżeczki tymianku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaWarzywa umyj i posiekaj. Podsmaż warzywaCebulę i marchewkę należy poddusić przez około 2 minuty na odrobinie oleju, wrzucić resztę składników i zalać wodą do przykrycia składników. Ugotuj zupęZupę należy gotować 20 minut, potem zmiksować. Można ją podawać np. z posiekaną pietruszką i grzankami.

Jak stosować lubczyk w kuchni?

Lubczyk ma szereg właściwości prozdrowotnych, ale też niepowtarzalny smak i aromat. Z tego względu znalazł zastosowanie w kuchni. Jest lekko gorzkawy, ostry i nieco cierpki. Ze względu na intensywność aromatu nie można go dodać zbyt dużo do potraw, gdyż zdominuje ich smak. Tradycyjnie dodawany był do rosołów i bilionów, ale dobrze komponuje się jako dodatek do różnego rodzaju sosów, dań mięsnych, rybnych i warzywnych oraz owoców morza. Można go także dodawać do ziemniaków czy past na bazie twarogu, a nawet do jajecznicy, a także do napojów czy drinków. W Anglii rozdrobnione nasiona rośliny dodaje się do chleba. Lubczyk jest jednym ze składników znanej przyprawy maggi.

