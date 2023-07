Chcesz w ekspresowym tempie zrzucić 2 kilogramy? Pomoże ci herbatka baletnicy

W składzie herbatki baletnicy znajdziemy senes (Senna alexandrina lub Cassia angustifolia) i ślaz okółkowy (Malva verticillata). Dla smaku można wzbogacić ją sokiem z cytryny i cynamonem. Oba zioła, z których przyrządza się napar, mają właściwości przeczyszczające. Pozwalają też pozbyć się nadmiaru płynu z organizmu, dzięki czemu tracimy na wadze. Picie przez kilka dni herbatki pozwala stracić nawet 2 kilogramy, jednak rezultat jest nietrwały.

Przyjmuje się, że na początek warto sięgnąć po kubek naparu (200 ml) o poranku. Następnie możemy wypić kolejny po południu i wieczorem. Po ok. 2-3 dniach uzyskamy pożądane efekty. Nazwa naparu wzięła się stąd, że piły go dziewczęta, które tańczyły w balecie. Jak wiadomo, szczególnie dla nich ważne jest utrzymanie prawidłowej wagi. Dziś wiadomo jednak, że ani senes, ani ślaz okółkowy nie wpływają na metabolizm tłuszczów, zatem nie przyspieszają procesu przemiany materii.

Jakie inne działanie ma herbatka baletnicy?

Napój pomaga poradzić sobie z zaparciami i reguluje procesy przemiany materii. Jedno z badań wskazuje, że u osób, które przyjmowały środki przeczyszczające z senesem, co drugi dzień odnotowano ok. 340-procentowy wzrost częstości wypróżnień niż u osoby, które przyjmowały placebo. W składzie herbaty znajdziemy również spore ilości flawonoidów, które ograniczają ryzyko wystąpienia zawału serca. Są też naturalnymi przeciwutleniaczami, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, zapobiegają uszkodzeniom i opóźniają procesy starzenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że picie herbaty baletnicy może obniżać poziom cukru we krwi, przez co jest osobom, które chorują na cukrzycę.

Kto nie powinien pić naparu z senesu?

Herbata baletnicy ma właściwości przeczyszczające, jednak nie powinno się jej spożywać przez długi czas. Regularne picie tego napoju może doprowadzić do odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej oraz spowodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na przykład biegunkę. Herbatki baletnicy powinny unikać zwłaszcza:



kobiety w ciąży i karmiące piersią,

pacjenci z chorobami układu pokarmowego,

osoby z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej,

ludzie starsi.

Jak przygotować herbatkę baletnicy?

Przepis: Herbatka baletnicy

Składniki:
2 szklanki wody

1 łyżeczka suszonych liści senesu

1 łyżeczka suszonego ślazu okółkowego

ew. sok z cytryny, szczypta cynamonu Sposób przygotowania Zagotuj wodę i zalej ziołaZagotowaną gorącą wodą zalej zioła. Pozostaw je pod przykryciem na 5 minut. Dodaj sok z cytryny i cynamonDla wzbogacenia smaku, do herbatki można dodać sok z cytryny i szczyptę cynamonu. Pić herbatę napój lekko schłodzony.

