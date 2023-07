Jak zamrozić maliny, żeby się nie skleiły? Skorzystaj z tego sposobu

Do zamrażania nadają się wyłącznie nieuszkodzone maliny, to znaczy takie, które nie puszczają soku. Zgniłe, zapleśniałe i bardzo miękkie należy wyrzucić. Najlepsze są owoce pochodzące z domowych i sprawdzonych upraw, które nie były pryskane żadnymi środkami chemicznymi.

Przed zamrożeniem maliny powinno się opłukać w wodzie, umieszczając je na durszlaku. Trzeba robić to delikatnie, żeby nie uszkodzić owoców. Nie należy natomiast zanurzać malin w naczyniu z wodą, gdyż nadmiernie nią nasiąkną i w czasie mrożenia skleją się.

Kolejnym krokiem jest osuszenie malin z nadmiaru wody. Trzeba je w tym celu wyłożyć na papierowym ręczniku na ok. 30 minut. Osuszone maliny można już mrozić. Żeby się nie skleiły, trzeba rozłożyć je na tacce w taki sposób, żeby się ze sobą nie stykały. Na kilka godzin należy włożyć je na tacce do zamrażarki. Po tym czasie można owoce wyjąć i przesypać do woreczków foliowych lub pojemników. Można je przechować nawet przez rok. Najlepiej mrozić owoce w małych porcjach, gdyż po rozmrożeniu czas ich przydatności do spożycia jest ograniczony.

Dlaczego warto jeść maliny przez cały rok?

Maliny oprócz tego, że są bardzo smaczne, są też zdrowe i niskokaloryczne. W 100 g malin znajduje się 52 kcal. Owoce te zawierają przy tym dużą ilość błonnika (w 100 g aż 7 g). Zalecane są więc osobom będącym na diecie. Odchudzanie wspierają również związki fenolowe, tzw. ketony malinowe zawarte w owocach, które „podkręcają” metabolizm organizmu.

Atutem malin jest również to, że mają niski indeks glikemiczny (IG 25) i mogą je spożywać osoby z cukrzycą. Z zawartych w nich witamin warto wymienić: C, A oraz witaminy z grupy B, z minerałów: potas, żelazo, magnez oraz wapń. Zarówno owoce, jak i sok z malin mają prozdrowotne właściwości. Ze względu na dużą zawartość witaminy C i kwasu salicylowego wspomagają leczenie infekcji i przeziębienia. Stosowane są jako środek napotny i zwalczający gorączkę. Zalecane są również w stanach osłabienia organizmu. Badania wskazują, że maliny wykazują też działanie przeciwnowotworowe. Jest to związane z zawartością w nich kwasu ferulowego oraz beta-sitosterolu.

Uwaga: Maliny mogą u niektórych osób wywołać reakcję alergiczną. Jest to spowodowane obecnością w owocach salicylanów.

Wypróbuj przepis na babeczki z malinami

Przepis: Babeczki z malinami Słodki deser z owocami idealny na walentynki Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 200 g masła

200 g mąki

200 g malin

200 g cukru

4 jajka

1,5 łyżeczki do pieczenia

łyżka cukru waniliowego

skórka otarta z połowy cytryny

4 łyżki cukru pudru

łyżeczka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj ciastoRozpuść masło w rondelku, a mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i skórką cytrynową. Jajka utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Stopniowo dodawaj do jajek mąkę i rozpuszczone masło. Przelej do foremekNastępnie nałóż ciasto do silikonowych foremek na muffinki. Najpierw dodaj 1-2 łyżki masy, potem kilka malin i przykryj owoce ciastem. Upiecz babeczkiBabeczki piecz w temperaturze 180℃ przez około 20-25 minut. Udekoruj babeczkiAby przygotować lukier, wymieszaj sok z cytryny z cukrem pudrem. Polej babeczki lukrem, gdy są jeszcze ciepłe. Również na wierzchu możesz dodać maliny.

