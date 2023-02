Te warzywa i owoce warto kupować w postaci mrożonej. Są zdrowe i pyszne

Mrożenie owoców w czasie, gdy osiągają pełną dojrzałość, może nie tylko wydłużyć ich trwałość, ale również pomóc zgromadzić zapas wartościowych produktów na zimę. Niektóre warzywa i owoce nadają się do mrożenia lepiej niż inne. Jakie produkty warto kupować, by móc z nich przygotować szybki i smaczny posiłek w sytuacji, w której nie mamy żadnych świeżych warzyw i owoców pod ręką?

Dlaczego warto przechowywać mrożonki?

Zamrożone w lato warzywa i owoce zawierają witaminy i składniki odżywcze, dzięki czemu są bardzo wartościowe. Można po nie sięgnąć jesienią i zimą, gdy w sklepach nie znajdziemy świeżych i tak wartościowych jarzyn. Mrożonki umożliwiają również szybkie przygotowanie zdrowego posiłku – warto zatem trzymać w zamrażarce kilka pudełek mrożonych warzyw i owoców, by móc z nich zrobić zdrowe i szybkie danie. Może to zapobiec podjadaniu między posiłkami, a także zniechęcić nas do kupowania gotowych produktów, które mają niewiele wartości odżywczych.

7 warzyw i owoców, które warto kupować w postaci mrożonej

W sklepach znajdziemy wiele różnego rodzaju mrożonek. Które z nich warto kupić? Na uwagę zasługują przede wszystkim:

Jagody i czerwone owoce – jagody, borówki czy porzeczki to superfoods, które zawierają przeciwutleniacze i pomagają obniżać stres oksydacyjny. Można z nich przygotować pyszne i zdrowe smoothies czy odżywczy koktajl, dlatego warto zawsze mieć pod ręką kilka garści owoców Maliny i truskawki – maliny i truskawki to owoce, które najmocniej kojarzą nam się z wakacjami i słońcem. Kupowanie ich w wersji mrożonej może pomóc nam przygotować pyszne i odżywcze koktajle, a także smaczne desery Groszek – zielony groszek to niepozorne warzywo, bogate w witaminy z grupy B, a także witaminę K. Zawiera dużo antyoksydantów, dlatego warto o nim pamiętać w czasie robienia zakupów. Z zielonego groszku w kilka minut możemy wyczarować pyszny sos do makaronu czy zupę krem Kukurydza – mrożona kukurydza jest nie tylko zdrowa, ale również pyszna. Po rozmrożeniu zachowuje całą słodycz, dlatego można z niej przygotować wiele wspaniałych posiłków, m.in. sałatki, farsze czy sosy warzywne Szpinak – szpinak jest bogaty w luteinę, przeciwutleniacze, żelazo i kwas foliowy, dlatego warto sięgać po niego jak najczęściej. Warzywo to doskonale przechowuje się w postaci mrożonej i zachowuje pełnię wartości odżywczych. Z gotowych brykietów szpinaku można zrobić pyszny sos do makaronu, ale też koktajle

