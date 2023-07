Zrób sobie „porzeczkowy detoks”. Wykorzystaj sezon na czerwoną porzeczkę

Czerwona porzeczka jest bogatym źródłem witamin i składników mineralnych. Zaletą owoców porzeczki jest niewielka kaloryczność (100 g porzeczek dostarcza 56 kcal), duża dawka witaminy C oraz zawartość witamin A, E, K z grupy B oraz kwasu foliowego. Z minerałów warto wymienić: wapń, żelazo, magnez, potas, sód oraz cynk. W owocach czerwonej porzeczki jest też dużo błonnika (w 100 g jest 4,3 g) wspierającego odchudzanie oraz cennych flawonoidów, które chronią przed wolnymi rodnikami. Powinno się jeść je latem, kiedy są dostępne, bo korzystnie wpływają na cały organizm.

Regularne spożywanie owoców czerwonej porzeczki to detoks dla organizmu

Żeby zrobić sobie „porzeczkowy detoks” codziennie, co najmniej przez tydzień, powinno się jeść ok. 200 g czerwonej porzeczki. Efekty odczują przede wszystkim osoby, które mają problem z zaparciami. A to dlatego, że zawarte w owocach czerwonej porzeczki pektyny wykazują właściwości żelujące, dzięki czemu wspomagają pracę jelit i regulują proces wypróżniania się.

Spożywanie porzeczek podnosi też odporność organizmu i oczyszcza z toksyn. Badania wskazują, że jedzenie owoców czerwonej porzeczki ma korzystny wpływ na pracę układu moczowego. Wykazuje działanie moczopędne, pozwala więc usuwać niekorzystne substancje z organizmu, takie jak np. kwas cytrynowy i kwas szczawiowy. Oba kwasy w zbyt dużych ilościach przyczyniają się do tworzenia kamieni nerkowych. Regularne jedzenie czerwonej porzeczki poprawia kondycję włosów, skóry, paznokci i wzroku. Zawarta w nich witamina C i przeciwutleniacze niwelują działanie wolnych rodników, zapobiegając namnażaniu się komórek nowotworowych i spowalniając procesy starzenia.

Uwaga: Owoce czerwonej porzeczki nie są zalecane osobom, które chorują na wrzody żołądka, zapalenie wątroby, a także zakrzepowe zapalenie żył, gdyż czerwona porzeczka zawiera duże ilości związków fenolowych i witaminy K zwiększających krzepliwość krwi.

Do czego wykorzystać czerwone porzeczki?

Czerwone porzeczki można jeść na surowo, ale też robić z nich przetwory. Bardzo smaczne są zarówno dżemy jak i konfitury z tych owoców. Można je stosować nie tylko jako dodatek do pieczywa, ale też do mięs (wieprzowiny, jagnięciny lub dziczyzny), gdyż mają w sobie naturalną goryczkę, która wzmacnia smak potraw. Świeże owoce czerwonej porzeczki mają orzeźwiający smak i dlatego w upalne dni warto dodawać je do deserów, na przykład budyniu czy ciasta, czy babeczek. Można użyć ich też do zrobienia soku, wina lub nalewki. Liście czerwonej porzeczki posłużą natomiast do przygotowania naparu. Ma on działanie antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze. Picie naparu zapobiega rozwojowi infekcji.

