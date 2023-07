Suszone pomidory – właściwości odżywcze i prozdrowotne. Sposoby na wykorzystanie w kuchni

Trudno wyobrazić sobie letnie sałatki lub kanapki bez dodatku aromatycznych pomidorów. Szczególnie słodkie i smaczne są pomidory gruntowe, które dojrzewają na słońcu. Uprawa pomidorów nie jest trudna – możemy posadzić je nie tylko w ogrodzie, ale także w donicy i uprawiać na balkonie lub tarasie. Niewiele osób wie, że z naukowego punktu widzenia pomidor to owoc, jednak ze względu na zastosowanie kulinarne, jest uważany za warzywo.

Suszone pomidory to przysmak doskonale znany w krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. we Włoszech. Dawniej suszono pomidory na pokrytych dachówką dachach. Obecnie pomidory suszone są na specjalnych metalowych rusztach. Warto wiedzieć, że po wysuszeniu pomidory nie są zbyt trwałe – wysoka wilgotność powietrza sprawia, że szybko pleśnieją, dlatego są dodatkowo konserwowane m.in. w oliwie. Kupując suszone pomidory, warto sprawdzić, czy nie zawierają środków konserwujących np. siarki. Najlepszym rozwiązaniem jest kupowanie suszonych pomidorów konserwowanych oliwą i solą.

Suszenie pomidorów w domu

Do suszenia pomidorów nie musimy stosować specjalnych urządzeń. Wystarczy słońce, jednak na wypadek np. nagłej zmiany pogody, warto mieć dostęp do piekarnika. Pomidory suszone na słońcu zyskują wyjątkowy smak i aromat.

Warto wiedzieć, że pod wpływem obróbki termicznej pomidorów zwiększa się zawartość silnego antyoksydantu, którym jest likopen.

Przepis na suszone pomidory

Aby zrobić suszone pomidory, potrzebne są:

dojrzałe pomidory np. pomidory malinowe, pomidory paprykowe lub pomidorki koktajlowe,

metalowa blacha do pieczenia,

folia aluminiowa,

gaza.

Pomidory myjemy, kroimy, usuwamy gniazda nasienne i układamy na wyłożonej folią blasze. Przykrywamy gazą, aby owady nie miały do nich dostępu i ustawiamy w pełnym słońcu. Proces suszenia na słońcu trwa kilka dni. Jeżeli nie możemy dosuszyć pomidorów na słońcu, to z pomocą przyjdzie piekarnik lub maszynka do suszenia warzyw. Jeżeli pomidory suszymy w piekarniku, to nie należy przesadzać z temperaturą – 80 stopni Celsjusza bez termoobiegu i 50 stopni Celsjusza z termoobiegiem wystarczy. Suszenie pomidorów w zbyt wysokiej temperaturze może sprawić, że będą miały gorzki posmak. Ususzone pomidory są lekkie i mocno pomarszczone.

Po wysuszeniu możemy przełożyć pomidory np. do szklanego, zamykanego słoja lub przygotować z nich domowe przetwory na zimę np. zrobić suszone pomidory w zalewie z ziołami bądź suszone pomidory z czosnkiem i bazylią.

Aby przygotować suszone pomidory w oliwie z oliwek lub oleju, potrzebne są:

umyte i wyparzone słoiki,

ulubione zioła np. oregano, tymianek, bazylia,

oliwa z oliwek lub olej z pierwszego tłoczenia.

Suszone pomidory układamy w słoikach, zalewamy oliwą z oliwek lub olejem, dodajemy zioła świeże lub suszone – dodając zioła świeże, najlepiej włożyć do słoika gałązkę rozmarynu, kilka gałązek oregano lub gałązki tymianku – obrywając zioła z gałązek, powodujemy, że ich aromat nieco się ulatnia.

Ważne! Do słoików wkładamy całkowicie suche pomidory. Jeżeli znajduje się w nich wilgoć, to będą się psuć!

Do pomidorów w zalewie możemy dodać nie tylko zioła. Smak pomidorów idealnie podbijają ząbki czosnku, kolorowy pieprz, papryczka chili, kapary oraz inne przyprawy. Domowe suszone pomidory to doskonały sposób na uniknięcie marnowania warzyw. Warto wykorzystać piękną pogodę, pamiętając jednak, że do suszenia nadają się jedynie warzywa, które nie zaczęły się psuć!

Jakie składniki odżywcze znajdują się w suszonych pomidorach?

W pomidorach znajduje się mnóstwo witamin i minerałów oraz jeden z najsilniejszych antyoksydantów – likopen. Badania dowiodły, że odpowiednia ilość likopenu w diecie zmniejsza ryzyko związane z zachorowaniem na nowotwory m.in. raka prostaty i raka piersi, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy, udaru i zawału serca.

Suszone pomidory to doskonałe źródło m.in.:

likopenu,

witamin z grupy B,

witaminy A,

witaminy K.

Suszone pomidory zawierają również m.in. wapń, magnez, potas, fosfor i żelazo.

Właściwości prozdrowotne suszonych pomidorów

Suszone pomidory mają wiele cennych właściwości. Ze względu na wysoką zawartość potasu obniżają ciśnienie krwi. Co więcej, usprawniają pracę układu nerwowego, uzupełniając niedobory magnezu. Mają również właściwości moczopędne, a zawarte w nich naturalne antyoksydanty redukują wolne rodniki tlenowe, zmniejszając stres oksydacyjny.

Jak wykorzystać suszone pomidory w kuchni?

Suszone pomidory możemy dodawać do wielu dań. Doskonale dopełniają smak potraw, których głównym składnikiem są warzywa np. sosów do makaronów i zup. Możemy także dodawać je do duszonych mięs, ryb i potraw z kasz. Możliwości wykorzystania suszonych pomidorów jest znacznie więcej. Wykorzystuje się je np. jako dodatek do pizzy, mieli i przygotowuje własną przyprawę do dań kuchni włoskiej, dodając sól i zioła wchodzące w skład mieszanki prowansalskiej. Suszone pomidory w zalewie idealnie uzupełnią smak wielu sałatek, a także mogą być wykorzystane np. jako dodatek do past kanapkowych i tostów.

Domowe suszone pomidory to nie tylko zdrowy, ale także bardzo smaczny produkt spożywczy, który warto mieć w swojej kuchni. Jeżeli decydujemy się na zakup suszonych pomidorów, to koniecznie trzeba sprawdzić ich skład, bo mogą się w nim znajdować szkodliwe konserwanty.

