Czy skórki arbuza są jadalne? Już nigdy ich nie wyrzucisz

Zjadasz różowy, soczysty miąższ arbuza, a biało-zielona skórka ląduje w koszu? Zapewne nie jesteś jedyny. Stąd warto wiedzieć, że skórka arbuza – zarówno jej zielona, jak i biała część – jest jadalna. Można ją wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. To dobra wiadomość szczególnie dla tych, którzy chcą ograniczać ilość produkowanych w domu odpadów.

Tarta skórka arbuza

Skórka arbuza sama w sobie jest twarda i trudno byłoby ją ot tak chrupać. Dlatego najprostsze rozwiązanie to zetrzeć skórkę na tarce i dodawać do letnich sałatek – będzie pasowała zarówno do lekkich surówek warzywnych, jak i sałatek owocowych. Tartą skórkę arbuza można także wykorzystać jako dodatek do makaronów czy zapiekanek.

Koktajl ze skórek arbuza

Pokrój skórkę na mniejsze kawałki i po prostu zmiksuj na gładko dodając do ulubionego smoothie. Uzyskasz pełen błonnika, orzeźwiający, zielony koktajl. Do skórek arbuza świetnie będzie pasować kiwi, szpinak, banany, sok z cytryny abo jabłek. Wersja najprostsza to skórki z arbuza zmiksowane z kostkami lodu i sokiem z cytryny. Polecamy ten przepis na upały.

Marynowane skórki arbuza

Gotuj krótko pokrojone w kostki skórki z arbuza w wodzie z dodatkiem octu winnego lub octu jabłkowego (wymieszaj wodę z octem w proporcjach 4:1, 5:1 lub 6:1 w zależności od tego, jak ostrą chcesz mieć marynatę). Na litr płynu dodaj 2-3 łyżki cukru i czubatą łyżeczkę soli. Skórki arbuza i zalewę przełóż do pojemnika i odstaw do lodówki na co najmniej sześć godzin. Marynowane skórki możesz chrupać jako przekąskę lub dodać je do sałatek.

Dżem ze skórek arbuza

To doskonała opcja dla tych, którzy jedzą dużo arbuzów. Ze skórek można zrobić pyszny dżem. WAŻNE: tu używamy jedynie białej części. Pokrojoną w kostki należy zasypać cukrem i odstawić na pół dnia (proporcje to szklanka cukru na pół kilo skórki). Potem skórki z cukrem należy gotować tak długo, aż uzyskasz odpowiadającą ci konsystencję dżemu. Dodaj do niego sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Gorący dżem przekładaj do słoików.

Czytaj też:

Lemoniada arbuzowa idealna na upały. Przepis jest banalnie prostyCzytaj też:

Efektowne lody arbuzowe. Ich zrobienie jest dziecinnie proste