Lemoniada arbuzowa idealna na upały. Przepis jest banalnie prosty

Gdy na dworze panują upały, każdy z nas szuka sposobu na to, by się odrobinę orzeźwić. Oczywiste jest, że w takie dni bardzo ważne jest picie dużej ilości wody, jednak warto urozmaicić to sobie też pysznymi napojami. Tutaj idealnie sprawdzi się lemoniada – możecie ją przygotować na przeróżne sposoby. Bardzo oryginalnym pomysłem będzie zrobienie lawendowej lemoniady. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej eksperymentów – przygotujcie meksykańską lemoniadę, gdzie główną rolę odgrywają nasiona chia. Dla miłośników klasyki polecamy jednak pyszną lemoniadę arbuzową.

Lemoniada arbuzowa będzie idealna na upalne dni

Lemoniadę arbuzową pokochają wszyscy ci, którzy w lecie zajadają się arbuzami. Ten napój kusi nie tylko świetnym smakiem, ale też pięknym wyglądem. Jasnoróżowy kolor będzie idealnie prezentował się podczas letniego pikniku. Taka lemoniada z arbuza na pewno przypadnie do gustu fanom lekko kwaśnych smaków, ponieważ to właśnie one idealnie komponują się z delikatną słodyczą tego owocu. Dodatkowo bardzo prosto jest zrobić taki napój, ponieważ soczyste owoce są łatwe do zmiksowania i połączenia z pozostałymi składnikami.

Lemoniada arbuzowa świetnie sprawdzi się też ze świeżymi dodatkami, takimi jak mięta, bazylia, rozmaryn, plasterki limonki. Dodatkowo do takiej lemoniady dobrze jest kupić arbuza premium – wtedy ominie was pozbywanie się pestek z tego owocu.

Przepis: Lemoniada arbuzowa Lemoniadę arbuzową pokochają i dzieci, i dorośli. To orzeźwienie na upalne dni w najlepszej postaci. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 1,5 kg arbuza,

3 cytryny,

100 g cukru,

500 ml wody. Sposób przygotowania Obierzcie i pokrójcie arbuzaNajpierw umyjcie arbuza, a następnie pokrójcie na mniejsze kawałki i ostrym nożem odetnijcie skórkę. Następnie pokrójcie go w kostkę średniej wielkości. Jeśli będzie taka potrzeba – usuńcie nasionka. Wyciśnijcie sok z cytrynUmyjcie cytryny i przekrójcie na pół. Następnie wyciśnijcie z nich sok. Zblendujcie całośćWrzućcie do blendera pokrojonego arbuza i wlejcie sok z cytryn. Dodajcie cukier, Całość zblendujcie, a następnie przecedźcie. Dodajcie wodę na sam koniec i wymieszajcie lemoniadę łyżką.

Lemoniada z arbuza – porady

Przygotowując lemoniadę arbuzową możecie ją lekko modyfikować, według własnych upodobań. Zamiast dodawać cukier, możecie użyć między innymi miodu, syropu klonowego lub syropu z agawy. W wersji fit możecie całkowicie zrezygnować ze słodzących dodatków, ponieważ arbuz jest naturalnie sam w sobie wystarczająco słodki. Przygotowaną lemoniadę możecie ozdobić kawałkami arbuza – wtedy będzie prezentować się jeszcze bardziej smakowicie. Do dekoracji użyjcie też listków mięty lub plasterków cytryny. Ciekawie będzie wyglądać też ten napój podany z „arbuzowymi kuleczkami” – możecie je wydrążyć za pomocą kulkownicy do owoców i wrzucić do szklanek.

Jakie właściwości ma lemoniada arbuzowa?

Picie lemoniady arbuzowej to nie tylko przyjemność. Ten owoc ma również cenne właściwości odżywcze. Jakie są korzyści zdrowotne soku z arbuza? To między innymi źródło witamin i minerałów, takich jak:



witamina A,

witamina C,

potas,

magnez,

witamina B-6,

błonnik,

żelazo,

wapń.

Dodatkowo owoc ten zawiera L-cytrulinę, czyli jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który wykazuje także działanie antynowotworowe. Ma też duże stężenie likopenu, który może chronić przed chorobami serca.

