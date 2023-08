Kiszone rzodkiewki doskonale smakują i wzmacniają odporność. Jak je zrobić?

Rzodkiewka to warzywo bardzo niskokaloryczne (16 kcal/100 g), o sporej zawartości błonnika pokarmowego, zalecana jest więc dla osób dbających o prawidłową wagę. Zawiera też dużo potasu, który obniża ciśnienie krwi, co wspomaga zdrowie serca i układu krążenia. Z kolei za czerwony kolor rzodkiewki odpowiadają antocyjany wspierające odporność organizmu, zaś za ostry smak związki siarki, które poprawiają stan i wygląd włosów i paznokci.

Co ciekawe rzodkiewka, podobnie jak kapusta czy kalafior należy do grupy warzyw krzyżowych. Dlatego zawiera glukozynolany, związki bioaktywne wykazujące działanie przeciwzapalne i antynowotworowe. Dodatkowo rzodkiewka wspomaga układ moczowy dzięki właściwościom moczopędnym i bakteriobójczym oraz wspomaga pracę wątroby i wydzielanie żółci.

Kiszona rzodkiewka

Kiszenie to jeden z najpopularniejszych tradycyjnych sposobów konserwacji żywności i tak naprawdę można kisić prawie wszystko. Kiszona rzodkiewka ma smak podobny do ogórków i nadal jest bardzo chrupiąca. Zmienia jedynie kolor – staje się jasnoróżowa, zaś woda z kiszenia, którą również można wykorzystać, nabiera prawie czerwonego koloru. Kiszenie rzodkiewki zmieni ją przy pomocy „dobrych” bakterii ze szczepu Lactobacillus, czyli probiotyków w prawdziwe superfoods. Badania wykazują, że kiszonki wspomagają utrzymanie zdrowej flory jelitowej i a co za tym idzie, wspomagają odporność. Dodatkowo żywność bogata w probiotyki, regularnie spożywana, może chronić przed rozwojem niektórych nowotworów, w tym przewodu pokarmowego.

Przepis: Kiszone rzodkiewki Doskonała, zdrowa przekąska. Pasuje do kanapek i mięs. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 20 Składniki 3 pęczki rzodkiewki

3 ząbki czosnku

1 liść laurowy

kilka ziarenek ziela angielskiego

litr przegotowanej wody

1 łyżka soli

opcjonalnie 5 łyżek wody z kiszonych ogórków Sposób przygotowania Przygotuj rzodkiewkiDo kiszenia wybierz ładne i jędrne rzodkiewki. Obetnij od nich liście i włóż do miski z zimną wodą na 15 minut. Następnie rzodkiewki dokładnie umyj i odetnij biały ogonek. Przygotuj zalewęZagotuj litr wody, a następnie rozpuść w niej łyżkę soli. Pozostaw do wystudzenia. Zakiś rzodkiewkiUmyj i wyparz duży słoik. Układaj w nim rzodkiewki, dodaj obrany i pokrojony w kawałki czosnek, liść laurowy i ziele angielskie. Zalej wystudzona solanką. Jeśli masz w domu kiszone ogórki, dodaj 5 łyżek zalewy do słoika z rzodkiewkami. Dzięki temu fermentacja przebiegnie bez niespodzianek. Zadbaj, aby rzodkiewki były zanurzone w płynie.

Jak wykorzystać rzodkiewkę w kuchni?

Rzodkiewka może być jedzona na surowo, w całości, pokrojona na kanapki lub dodana do sałatek. Można rzodkiewkę również kisić, dusić czy piec, podsmażać na maśle i dodawać do jajecznicy czy gotować i podawać jako dodatek do obiadu. Z nasion rzodkiewki hodowane są pełne składników odżywczych kiełki. Młode i zielone listki warto dodać do zup czy do pesto, które będzie idealnym dodatkiem do makaronu. Wreszcie, można rzodkiewki kisić, uzyskując pyszne różowe kuleczki, które zimą będą idealnym wspomnieniem lata.

