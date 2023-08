Poznaj sposób na to, żeby galaretka z kiwi stężała. Przepis na sernik na zimno z galaretką z kiwi

Galaretka z kiwi ma doskonały smak i jest zdrowa, trudno jednak ją przygotować. A to dlatego, że dodatek owoców kiwi sprawia, że nie tężeje. Kiwi zawierają bowiem enzym, który zapobiega wiązaniu żelatyny, przez co galaretka pozostaje płynna. Podobne działanie wykazują także inne owoce, takie jak: ananas, mango, papa, figa lub guawa.

Co zrobić, żeby galaretka z kiwi stężała?

Sposób, na to, żeby galaretka się zsiadła, jest prosty. Zanim włożymy je do galaretki, wystarczy obrane i pokrojone na cienkie plasterki owoce wrzucić do wrzątku na ok. 2 minuty. Galaretkę natomiast należy przyrządzić, odejmując z przepisu 50 ml wody. Następnie odstawić ją do ostudzenia. Do wystudzonej galaretki dodajemy owoce. Przygotowana w ten sposób na pewno stężeje. Taką galaretkę można wykorzystać np. do zrobienia pysznego sernika na zimno.

Przepis: Sernik na zimno z galaretką z kiwi Zdrowy deser z owocami kiwi. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 1 kg twarogu z wiaderka

ok. 1 szklanki cukru pudru

2 łyżki żelatyny

1 małe opakowanie biszkoptów

1 opakowanie cukru wanilinowego

3-4 owoce kiwi

1 galaretka o smaku kiwi

½ szklanki mleka

1 mały kubeczek śmietanki 36 proc. Sposób przygotowania Przygotuj galaretkęPrzygotuj galaretkę do sernika na zimno, odejmując z przepisu 50 ml wody. Następnie odstaw ją do ostudzenia. Kiwi obierz ze skórki i pokrój na cienkie plasterki. W garnuszku zagotuj niewielką ilość wody i wrzuć do wrzątku owoce na 1-2 minuty. Przygotuj masę do sernikaMleko do sernika na zimno zagotuj, następnie zdejmij z ognia. Rozpuść w nim żelatynę. Twaróg sernikowy wymieszaj ze śmietanką, cukrem oraz cukrem wanilinowym. Dodaj żelatynęDo wciąż ciepłego mleka z żelatyną stopniowo dodaj 5-6 łyżek masy serowej. Składniki wymieszaj za pomocą rózgi. Kiedy dobrze się połączą, przelej je do miski z pozostałym twarogiem. Mieszaj, aż całość będzie miała jednolitą i gładką konsystencję. Wyłóż sernik do tortownicyDno tortownicy na sernik na zimno z kiwi wyłóż papierem do pieczenia. Na nim poukładaj biszkopty. Następnie na ciasteczka wylej masę serową i wstaw ciasto do lodówki na ok. 30 minut. Zalej sernik galaretkąPo upływie tego czasu wyjmij sernik na zimno z lodówki. Na jego powierzchni poukładaj plasterki kiwi i powoli zalej je tężejącą galaretką. Deser ponownie wstaw do lodówki i poczekaj, aż całkowicie stężeje na ok. 30 min. Po upływie wymaganego czasu sernik na zimno z kiwi gotowy jest do podania

Dlaczego warto jeść kiwi?

Kiwi jest nie tylko smaczne, ale też uznawane za jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Specjaliści z zakresu medycyny naturalnej od dawna cenią sobie właściwości owocu. Kiwi zawiera bardzo duże ilości witaminy C, która wzmacnia system immunologiczny organizmu. Spożycie jednego kiwi, które waży średnio 95 g, pokrywa 100 proc. dziennego zapotrzebowania na kwas askorbinowy. Ponadto kiwi jest bogate w przeciwutleniacze dzięki, czemu wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Zawartość błonnika poprawia funkcjonowanie jelit i łagodzi zaparcia. Moc terapeutyczną zawdzięcza zawartości pektyn, czyli roślinnych włókien, które wspomagają motorykę przewodu pokarmowego. Spożywanie kilku owoców kiwi dziennie może ponadto znacznie zmniejszyć ryzyko zakrzepów krwi i obniżyć poziom trójglicerydów we krwi, co zapobiega miażdżycy.

