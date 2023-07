Mrożona kawa z lodami to deser na upały. Przepis jest prosty

Przepisów na kawę mrożoną jest wiele. Serwowana jest niemal we wszystkich krajach, w Grecji np. podaje się ją z grubą warstwą piany, w Korei z warstwą mleka i puszystym kremem z cukru. Najważniejsze jednak w tym deserze jest to, żeby przyrządzić go na bazie zaparzonej naturalnej kawy. My podajemy przepis na mrożoną kawę z dodatkiem kostek lodu, mleka i lodów waniliowych. Można podać ją z chmurką bitej śmietany.

Przepis: Mrożona kawa z lodami Mrożona kawa z lodami to deser, który orzeźwi cię w upalne dni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 40 ml kawy

100 ml mleka

120 lodów waniliowych

3 kostki lodu Sposób przygotowania Zaparz kawęKawę zaparzamy w ekspresie lub kawiarce i odstawiamy do przestudzenia. Zblenduj składnikiDo kielicha blendera wlewamy mleko i zimną kawę. Dodajemy jedną kulkę lodów waniliowych (ok. 60 g) i 3 kostki lodu. Miksujemy do uzyskania spójnej konsystencji. Przelej napój do wysokiej szklankiGotowy napój najlepiej przelać do wysokiej szklanki. Do środka można dodać kolejną kulkę lodów, a na wierzch niewielką ilość z bitej śmietany.

Działanie mrożonej kawy

Głównym składnikiem tego deseru jest kawa. To dzięki zawartej w niej kofeinie zawdzięcza swoje pobudzające działanie. Kostki lodu, które znajdują się w kawie mrożonej, ochładzają napój i sprawiają, że skutecznie nas orzeźwia. Niektórzy twierdzą, że kawa mrożona szybciej wywołuje reakcję pobudzającą od gorącego napoju. Filiżanka kawy zawiera około 70-150 mg kofeiny. Spożywana w rozsądnych ilościach (ok. 3 filiżanek dziennie) korzystnie wpływa na zdrowie.

Badania potwierdzają, że regularne picie kawy zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, m.in.: układu krążenia i pokarmowego, a nawet nowotworów i choroby Parkinsona. Wyższy poziom kofeiny we krwi wspomaga odchudzanie i przyspiesza metabolizm. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Uwaga: Trzeba jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z dodatkami do kawy mrożonej typu: mleko, cukier, lody czy bita śmietana. Podnoszą one walory smakowe, ale wyraźnie zwiększają kaloryczność napoju. Nie są więc zalecane osobom na dietach redukcyjnych. Osoby, które dbają o linię, mogą z nich zrezygnować i wypić kawę z kostkami lodu i odrobiną mleka.

