Pietruszkowa woda wspomaga odchudzanie i łagodzi obrzęki. Przygotujesz ją w prosty sposób

Pietruszka to warzywo hojnie obdarzone przez naturę witaminami i minerałami. Zawarte są one zarówno w natce, jak i korzeniu. Witaminy C jest w niej trzy razy więcej niż w cytrusach. Wzmacnia ona odporność organizmu, uszczelnia naczynia krwionośne i poprawia stan skóry, zapobiegając przebarwieniom. Znajdziemy w niej również duże ilości witaminy K, która odpowiada za prawidłowe krzepnięcie krwi, witaminę A działającą korzystnie na wzrok oraz witaminy z grupy B wspierające układ nerwowy.

Z minerałów warto wymienić wapń wspierający zdrowie kości, którego jest w pietruszce nawet więcej niż w mleku, magnez potrzebny do prawidłowego działania mięśni oraz cynk poprawiający wygląd skóry. Chociaż pietruszka jest niezwykle zdrowa, to niewiele osób ją spożywa lub stosuje jako dodatek do potraw w zbyt małych ilościach.

Okazuje się, że nie tylko samo warzywo jest zdrowe. Korzystne działanie na organizm ma również woda z pietruszki. Wspomaga odchudzanie, likwiduje obrzęki i oczyszcza organizm z toksyn. Najlepiej pić ją przez cały dzień, tak aby wypić ok. 1,5 litra płynu.

Jakie właściwości ma napój z pietruszki?

Odchudzanie powinno się rozpocząć od zdrowego oczyszczenia organizmu. Spożywanie wody z pietruszki działa moczopędnie i przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu (na przykład kwasu moczowego).Pozwala również pozbyć się nadmiaru wody, zapobiegając obrzękom i nadprogramowym kilogramom.

Dodatkowo zawarte w natce pietruszki olejki eteryczne – apiol i mirystycyna – działają przeciwbakteryjnie, zapobiegają infekcjom pęcherza. Szkodliwe mikroorganizmy są szybciej wypłukiwane i nie namnażają się nadmiernie w drogach moczowych. Natka pietruszki zapobiega również tworzeniu się kamieni nerkowych, które prowadzą do kamicy nerkowej.

„Nadmiar spożywanych węglowodanów (białe pieczywo, ciasteczka, ciasta i słodycze) jedzone wieczorami powodują obrzęki, które można zaobserwować po przebudzeniu. Dolegliwości potęguje również alkohol, nawet wypita do kolacji lampka wina. Pierwszym krokiem do lepszego samopoczucia i pozbycia się obrzęków jest zmiana nawyków żywieniowych. Najłatwiej zacząć od tego, żeby wieczorem zjeść lekką kolację i wypić szklankę wody pietruszkowej. Efekty są szybko widoczne” – wskazuje dietetyczka Agnieszka Jeżewska.

Woda z pietruszki korzystnie działa na cerę

Domowa woda pietruszkowa jest doskonałym naturalnym kosmetykiem, którym można przecierać skórę. Przywraca jej zdrowy kolor i naturalną jędrność. To również tani i dobry sposób na usunięcie przebarwień. Jej regularne stosowanie zmniejsza widoczność zmian potrądzikowych, piegów oraz plam posłonecznych. Efekt można wzmocnić, do kosmetyku dodając kilka kropel soku z cytryny. Wodą pietruszkową można również płukać włosy. Wzmocni je, odżywi i sprawi, że będą wyglądały zdrowo.

Jak przygotować wodę pietruszkową?

Przepis: Pietruszkowa woda Napój, który likwiduje obrzęki i wspomaga odchudzanie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 6 łyżek pociętej drobno natki z pietruszki

1,5 litra wody o temperaturze ok. 70 st. C Sposób przygotowania Zalej wodą natkę pietruszkiPosiekaną drobno natkę pietruszki zalej wodą o temperaturze 70 st. C. i zostaw pod przykryciem na 10 minut (na 1 szklankę ok. 1 łyżka stołowa posiekanej natki z pietruszki). Dodaj ulubione składnikiDla poprawienia smaku napoju można do niego dodać plasterek cytryny, imbir lub łyżeczkę miodu.

Czytaj też:

Dieta Dąbrowskiej – jak działa, zasady i czy warto ją przetestować. Czy dieta warzywno-owocowa jest zdrowa?Czytaj też:

Ciągłe zmęczenie może być skutkiem niedoboru żelaza. Dowiedz się, jak uzupełnić braki tego pierwiastka