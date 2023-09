Czeremcha wzmocni odporność i pomoże przy infekcjach. Jak zrobić syrop z czeremchy?

Czeremcha to pospolita w Polsce roślina, której owoce dojrzewają późnym latem. Wrzesień jest idealnym czasem na zbiór cennych owoców czeremchy. Nazywana jest także smrodynią albo kocierpką. W Polsce występują dwa gatunki czeremchy: zwyczajna i amerykańska. Oba można wykorzystywać.

Jakie właściwości ma czeremcha?

Czeremcha jest bogata m.in. w antyoksydanty i flawonoidy, a także witaminę C, potas, wapń, fosfor, rutynę i cenny błonnik. Owoce czeremchy mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wzmacniające układ odpornościowy. Mają też silne działanie moczopędne (dlatego syropu z czeremchy lepiej nie pić przed snem). Są nieocenione jako wsparcie przy kamicy nerkowej i stanach zapalnych układu moczowego. Czeremcha ma także działanie lekko uspokajające.

Syrop z czeremchy. Jak zrobić?

Syrop z czeremchy robi się dokładnie tak samo, jak syropy z innych owoców. Najprościej wykorzystać do tego tradycyjny sokownik (w sezonie na przetwory sokowniki można kupić nawet w sieciówkowych marketach). Wówczas wystarczy wsypać do sokownika owoce czeremchy z cukrem – można przyjąć proporcje: pół kilo cukru na kilogram owoców.

Syrop z czeremchy można zrobić także bez sokownika. Wówczas należy zalać oczyszczone z gałązek owoce wodą (tak, aby woda przykryła owoce), zagotować (po doprowadzeniu do wrzenia gotować na małym ogniu ok. 10 minut) i zostawić na kilka godzin do ostudzenia. Po tym czasie należy zlać sok, dobrze odciskając owoce. Do soku należy dodać cukier (tu najlepsze będą proporcje kilogram cukru na kilogram owoców, ale można też zmniejszyć ilość cukru) i ponownie zagotować. Gorący syrop wystarczy przelać do wyparzonych i czystych słoików lub butelek (można krótko pasteryzować). Syrop z czeremchy najlepiej pić rozcieńczony wodą, można go też w sezonie infekcji dodawać do herbaty.

