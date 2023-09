Ten ser pobił rekord Guinessa. Kosztował 30 tysięcy euro

Ważący 2,2 kg ser Cabrales został zlicytowany niedawno w hiszpańskiej miejscowości Arenas de Cabrales za niebotyczną kwotę 30 tysięcy euro. W rezultacie ten, pochodzący z małej wytwórni Los Puertos ser, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, jako najdroższy ser sprzedany na aukcji. Jak podano, nabywcą sera jest Iván Suárez z restauracji El Llagar de Colloto w Oviedo. Cena wywoławcza sera wynosiła 3 tys. euro, a nabywca sam podbił ofertę, aby w ten symboliczny sposób wyrazić swoje uznanie dla pracy mistrzów serowarstwa. Co ciekawe restaurator zdecydował się podzielić najdroższym serem świata z klientami swojej restauracji, którym do końca września tego roku oferuje za darmo kawałek tego przysmaku do obiadu lub kolacji.

Dlaczego ser Cabrales jest tak drogi?

Ser Cabrales jest wytwarzany na ternach hiszpańskiego regionu Asturii, a od 1981 roku objęty jest Chronioną Nazwą Pochodzenia. Jest to europejski znak nadawany produktom szczególnej jakości. Ser ten wytwarzany jest ręcznie przez pasterzy, z surowego mleka krowiego lub z mieszanki dwóch, lub trzech rodzajów mleka: krowiego, owczego i koziego.

Po wyprodukowaniu sera umieszcza się go w naturalnych jaskiniach w górach Picos de Europa, aby dojrzewał. Leżakuje tam w chłodzie i wilgoci i wtedy rozwija się w nim nadająca mu wyjątkowy charakter niebieska pleśń typu penicillium. Dla przykładu ser Cabrales, który został wylicytowany na wspomnianej aukcji, dojrzewał w jaskini na wysokości 1400 metrów, w temperaturze siedmiu stopni ponad osiem miesięcy. Po wyprodukowaniu został przeniesiony do jaskini w plecaku, pieszo, ponieważ od miejsca, gdzie można dojechać, do jaskini jest godzina marszu. Wyjątkowość sera Cabrales, jak również trudne warunki jego wytwarzania mają niewątpliwie wpływ na jego cenę.

Jakie właściwości ma ser Cabrales?

Jest to produkt o dużej zawartości tłuszczu, a więc wysokokaloryczny (380 kcal na 100 g), ale jest też cennym źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej. Ser Cabrales jest bogaty w minerały, takie jak wapń czy fosfor co ważne dla zdrowych zębów i kości, a także w witaminy A, D i E. Pleśń biorąca udział w dojrzewaniu sera ma właściwości antybiotyczne, pomagając w ten sposób chronić organizm przed infekcjami.

Co ciekawe ser ten jest odpowiedni dla osób, które nie tolerują laktozy, ponieważ w procesie produkcji traci ten rodzaj cukru naturalnie występujący w mleku.

Jak smakuje ser Cabrales i jak wykorzystać go w kuchni?

Skórka sera jest miękka i cienka, a struktura zwarta, biała, poprzerastana niebieskimi plamkami i żyłkami. Ser Cabrales ma intensywny zapach i głęboki, nieco ostry smak, szczególnie gdy wyprodukowany jest z mleka owczego lub koziego. Nadaje się idealnie na przystawkę np. rozsmarowany na grzance ze słodkim dodatkiem np. plastrem dojrzałej gruszki czy konfiturą z pigwy. Można dodawać go również do potraw na ciepło np. do dań z ryżu czy makaronu. Może stanowić ozdobę, podawanej po głównym posiłku, deski serów.

W Polsce ser Cabrales można kupić przez Internet lub w hiszpańskich delikatesach i specjalistycznych sklepach z serami. Cena to ok. 200 zł za kilogram.

Czytaj też:

Ser kozi jest odpowiedni nawet dla osób na diecie, to najlepszy wybór z możliwychCzytaj też:

Ser halloumi pieczony z owocami. Potrzebne są tylko 4 składniki

Źródła: elpais.com, mundolacteo.es