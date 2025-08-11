Koktajl, który w kilka dni ułatwił mi odchudzanie i uciszył apetyt. Poleca go dietetyczka

Odchudzanie to dość trudny proces. Wie o tym każdy, kto próbował zrzucić choć jeden zbędny kilogram. Na szczęście można go sobie ułatwić, na przykład wprowadzając do diety pewien niepozorny koktajl. Przepis na ten napój znalazłam na blogu dietetyczki Karmeny Łasickiej. Mieszanka powstaje z paru prostych i łatwodostępnych składników. Ma pewną niezwykle cenną właściwość – rozprawia się z problemem, który nierzadko uniemożliwia skuteczną utratę wagi. W tym przypadku mowa nie tylko o podjadaniu. Istnieje jeszcze jeden czynnik, który stanowi poważną przeszkodę w uzyskaniu wymarzonej sylwetki, choć mało kto o nim pamięta.

Jaki koktajl pomoże ci schudnąć?

Jednym z czynników utrudniających odchudzanie jest przewlekły stan zapalny obecny w organizmie. Może on zaburzać uwalnianie leptyny, związku nazywanego „hormonem sytości”. To z kolei wzmaga apetyt i sprzyja przybieraniu na wadze. Podwyższony poziom cytokin prozapalnych w organizmie zmniejsza też wrażliwość tkanek na insulinę i zwiększa ryzyko wahań stężenia glukozy we krwi, co skutkuje napadami głodu. Ponadto stan zapalny spowalnia przemianę materii. Jak zapobiec tym wszystkim niekorzystnym zmianom? Dietetyczka Karmena Łasicka radzi, by wprowadzić do codziennego jadłospisu koktajl przeciwzapalny. Za cenne właściwości tego napoju odpowiadają kurkuma i imbir. Oba składniki hamują aktywność enzymów, które uczestniczą w produkcji cytokin zapalnych. W dodatku neutralizują wolne rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, który nasila stan zapalny tkanek.

Przepis: Koktajl przeciwzapalny Świetnie smakuje i pomaga schudnąć Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 115 Składniki pęczek natki pietruszki

150 g pomarańczy

60 g cytryny

10 g korzenia imbiru

200 ml wody

szczypta kurkumy

szczypta papryczki chilli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz pomarańczę, cytrynę i imbir. Umyj pietruszkę. Łączenie składnikówDo kielicha miksera wrzuć zieleninę, imbir i owoce. Dodaj przyprawy i dolej wodę. Zmiksuj całość.

Wskazówka: Papryczkę chili możesz zamienić na pieprz cayenne.

Jakie inne właściwości ma koktajl przeciwzapalny?

Warto podkreślić, że kurkuma i imbir są też znanymi termogenikami. Ich spożycie zmusza organizm do wydzielania większych ilości ciepła. Wiąże się to z szybszym spalaniem kalorii. Wiele cennych właściwości mają też inne składniki zawarte w koktajlu. Dostarczają organizmowi mikroelementów i związków ważnych dla prawidłowej pracy narządów, między innymi:

potasu, który obniża ciśnienie krwi,

żelaza wzmacniającego odporność i poprawiającego pracę mięśni oraz układu nerwowego,

błonnika odpowiedzialnego za przedłużanie uczucia sytości po posiłku.

Czytaj też:

Masło za darmo i mleko za grosze. Nie każdy skorzysta. Sprawdź, czy się załapieszCzytaj też:

Te 5 nowości z Biedronki poleca dietetyczka. Jedna z nich to hit na diecie. Sprawdź!