Placki ziemniaczane z dynią. Przepis na delikatne i chrupiące danie

Jeśli chcesz włączyć do jadłospisu dynię, która jest zdrowym warzywem, to dobrym pomysłem jest nie tylko przygotowywanie z niej samodzielnych dań, jak np. zupa z dyni czy purée, ale też dodawanie jej do potraw: mięs, warzyw, sosów, ciast czy placków. Ciekawym pomysłem jest dodanie dyni do placków ziemniaczanych, za którymi wiele osób przepada. Placki ziemniaczane z dynią smakują doskonale, są przyjemnie chrupiące i bardziej delikatne niż te przygotowywane wyłącznie z ziemniaków. Ponadto dają na długo uczucie sytości. Placki z tartych ziemniaków i dyni można podawać z domowym sosem czosnkowym.

Przepis: Placki ziemniaczane z dynią Można podawać je z jogurtem, twarożkiem czy chrzanem, ale też na słodko – posypane cukrem lub na sposób niemiecki z musem jabłkowym. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 21 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 400 g dyni Hokkaido lub zwyczajnej

600 g ziemniaków

2 ząbki czosnku

2 jajka

4 łyżki mąki pszennej lub kukurydzianej

szczypta pieprzu ziołowego

1 płaska łyżeczka soli

szczypta tymianku

szczypta papryki ostrej

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj warzywaDynię oraz ziemniaki obieramy ze skórki, a następnie ścieramy na tarce o średnich oczkach. Pomieszaj składnikiDo miski wkładamy utarte warzywa, dodajemy jajka, mąkę, przeciśnięty przez praskę czosnek, a także przyprawy: sól, pieprz, tymianek i ostrą paprykę. Usmaż plackiWkładamy na rozgrzaną patelnię łyżką ciasto i formujemy niewielkie placki (ok. 1,5 łyżki stołowej ciasta) i smażymy na oleju z obu stron.

Dlaczego warto do placków ziemniaczanych dodać dynię?

Sezon na dynię rozpoczyna się jesienią. Warto wtedy sięgnąć po to warzywo, które skrywa w sobie wiele wartości odżywczych. Co ważne, dynia nie traci swoich właściwości po obróbce termicznej, można ją więc gotować, smażyć i piec bez obaw, że straci cenne składniki. Miąższ dyni zawiera beta-karoten (witaminę A), który nie tylko odpowiada za pomarańczową barwę warzywa, ale przede wszystkim wykazuje działanie przeciwzapalne oraz chroni przed poważnymi chorobami, w tym nowotworami. Beta-karoten działa też korzystnie na wzrok. Przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej.

Szklanka ugotowanego miąższu z dyni (ok. 250 g) dostarcza organizmowi aż 200 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę A. Dynię do diety powinny włączyć też osoby, które dbają o linię. 100 g surowego warzywa zawiera zaledwie 26 kcal. Dynia zawiera duże ilości błonnika. Jedzenie dyni wpływa więc pozytywnie na pracę układu trawiennego. Reguluje cykl wypróżnień i przeciwdziała zaparciom.

Co zrobić, żeby placki z dynią się nie rozpadały?

Przy smażeniu placków z dodatkiem dyni trzeba uważać, żeby się nie rozpadły i nie przykleiły do patelni, na co wiele osób, które robią tę potrawę po raz pierwszy, się skarży. Jest na to sposób. Wystarczy kłaść je na dobrze rozgrzaną patelnię, na którą należy nalać olej. Ciasto trzeba nakładać łyżką i po uformowaniu płaskiego placka, obsmażyć na złoty kolor. Placki ziemniaczane z dynią najlepiej przewracać na druga stronę za pomocą płaskiej szpatułki. Gdy są rumiane z obu stron, wykładamy je na talerz. Można wyłożyć go papierowym ręcznikiem, który wchłonie z placków nadmiar tłuszczu, a po 2-3 minutach podać.

