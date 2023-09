Czy wino bezalkoholowe jest zdrowe? Odpowiedź może zaskoczyć

Prof. Ewa Stachowska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoją wiedzą i odpowiada na pytania internautów. Tym razem zajęła się bezalkoholowym winem. Czy wino bezalkoholowe jest zdrowe?

Wino bezalkoholowe a zdrowie

Prof. Ewa Stachowska do problemu podeszła z humorem, ale jednocześnie podkreśliła, że każda ilość alkoholu jest dla organizmu toksyczna i może wywołać różne problemy – od choroby nowotworowej po zaburzenia snu. Czy wino bezalkoholowe będzie więc dobrym rozwiązaniem? „Już wiemy, że alkohol jest be, nawet ten w najzdrowszym czerwonym winie też jest do niczego. Ale co jeśli wino będzie w wersji bezalkoholowej? Kto pił, to wie, że smakuje trochę jak kompocik”– stwierdziła.

Czy wino bezalkoholowe jest zdrowe? „Odpowiedź brzmi: tak!”– powiedziała prof. Stachowska. Wino bezalkoholowe ma mniej kalorii (mniej więcej o połowę) i jak podkreśliła specjalistka, po usunięciu alkoholu w winie pozostają wszystkie cenne dla organizmu związki polifenolowe. Ewa Stachowska zwróciła tu szczególną uwagę na reswerator, szczególnie silny antyoksydant, który działa antynowotworowo. Jak dodała, jest on także zawarty w skórkach winogron, więc warto się nimi zajadać na zdrowie.

Wino bezalkoholowe ma pozytywny wpływ na serce

Do tej pory niektóre badania wskazywały korzyści z umiarkowanego picia czerwonego wina. Jednak naukowcy wykazali, że te same korzyści – ale bez konieczności spożywania alkoholu daje właśnie wino bezalkoholowe. Do takich wniosków doszlinaukowcy z Anglia Ruskin University, którzy w ciągu siedmiu lat przebadali ponad 450 tys. osób. Badacze analizowali, w jaki sposób na organizm wpływa picie wina. Okazało się, że wino bezalkoholowe wpływa na zmniejszenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca dokładnie tak samo, jak wino z alkoholem, stąd – zdaniem badaczy – dla zdrowia korzystniej będzie wybrać wino bez alkoholu.

