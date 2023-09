Orzechy włoskie pomocne w odchudzaniu. Ile orzechów można zjeść dziennie?

Orzechy włoskie kształtem przypominają ludzki mózg. W smaku są nieco gorzkawe, ale odpowiednio skomponowane z innymi składnikami, urozmaicą dietę. To idealna przekąska na zaspokojenie uczucia głodu w czasie odchudzania, która sprawi, że szybciej schudniesz.

Czy można jeść orzechy włoskie w czasie odchudzania?

Panuje fałszywe przekonanie, że orzechy to bardzo tucząca przekąska. Owszem, jeśli będziesz jeść je bez limitu, mocno posolone w karmelu lub w panierce, wówczas osiągniesz odwrotny efekt – zamiast schudnąć, przytyjesz. Natomiast orzechy włoskie w czystej postaci są produktem, który sprzyja odchudzaniu. Dzieje się tak głównie za sprawą błonnika pokarmowego, który zawierają – dzięki niemu po zjedzeniu tej przekąski poczujesz się nasycony. Poza tym po ich spożyciu wycisza się grelina, zwana hormonem głodu. Orzechy włoskie zawierają dużo kwasów omega 3, których w czasie odchudzania nie powinno brakować w organizmie.

Ile orzechów włoskich można jeść na diecie?

Podczas odchudzania warto jeść od 15 do 40 g różnych orzechów dziennie. Zakładając, że jeden orzech włoski waży około 5 g, można zjeść od 7 do 8 sztuk dziennie. Lepiej nie przekraczać tej ilości, ponieważ orzechy włoskie są dość kaloryczne – 100 g to 666 kcal. Jeśli jednak będziesz trzymać się małych porcji i zaczniesz dodawać orzechy np. do sałatek warzywnych, wówczas skutecznie pobudzą do pracy twoje jelita. A to przełoży się na szybszą i sprawniejszą przemianę materii. Regularne spożywanie orzechów włoskich zmniejsza ryzyko otyłości i zespołu metabolicznego – potwierdziły to badania naukowców z Loma Linda University w Kalifornii.

Orzechy włoskie – dlaczego warto je jeść?

Wśród różnych rodzajów orzechów to właśnie włoskie wskazywane są jako te najzdrowsze. W rozmowie z „Wprost” potwierdziła to ekspertka, Celina Całka-Kinicka, dietetyk kliniczna z CMD Damiana. Zdaniem ekspertki ich największym atutem jest wysoka zawartość kwasów omega-3. Poza tym mają duży potencjał antyoksydacyjny – jest w nich białko, witamina E (nazywana witaminą młodości), L-arginina, polifenole. Zawierają też mangan, magnez, wapń i białko. Ze względu na zawartość wymienionych składników usprawniają pracę mózgu poprzez poprawę funkcji poznawczych, redukują poziom złego cholesterolu, mogą przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2 i poprawiają stan skóry. Z tego względu są zdrowsze niż nerkowce, orzechy pekan, laskowe czy pistacje.