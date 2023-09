Czym jest prawdziwy kawior? Czy jest zdrowy i jak go jeść?

Prawdziwy czarny kawior to ikra ryb z rodziny jesiotrowatych, w tym jesiotra syberyjskiego, ale też najbardziej cenionej bieługi. Ryby te tradycyjnie odławiane były, przede wszystkim z Morza Kaspijskiego, przez kraje leżące na tym obszarze. Niestety ekspansywne rybołówstwo i kłusownictwo doprowadziło do niemal całkowitego wytępienia jesiotra z tych wód. Obecnie kawior pochodzi głównie z ryb hodowlanych. Co ważne pozyskuje się go w taki sposób, że ryba po pobraniu ikry wypuszczana jest z powrotem do wody. Ważnymi producentami kawioru są obecnie m.in. Stany Zjednoczone, Iran oraz Włochy. Ale również w Polsce mamy jednego z największych w Europie producentów kawioru. Ze znajdującego się na Mazurach gospodarstwa rybnego kawior z jesiotra dostarczany jest do najlepszych restauracji w Europie.

Czym jest prawdziwy kawior i jak smakuje?

Kawior powstaje w wyniku dodania odpowiedniej ilości soli do surowej ikry ryb jesiotrowatych. Dobry czarny kawior zawiera ok. 4-6 procent soli. Po przygotowaniu kawior musi być przechowywany w chłodzie w temperaturze w przedziale od 0 do 7 stopni Celsjusza. Najlepszy kawior z bieługi ma postać błyszczących, ciemnoszarych kuleczek o wielkości ok. 3-4 mm. Kawior ma delikatny słonawy smak, a jego kuleczki pękają delikatnie na podniebieniu, kiedy go jemy. Co ciekawe kawior był początkowo pożywieniem ludzi biednych. Bogaci zjadali wykwintne mięso z jesiotra, zaś biedni rybacy raczyli się ikrą. Z czasem kawior zdobył uznanie arystokracji i stał się produktem drogim i luksusowym. Obecnie kilogram kawioru kosztuje ok. 2000 euro.

Kawiorem nazywana jest też ikra z łososia, w postaci dość dużych pomarańczowych kuleczek. Jest to produkt dużo tańszy od prawdziwego, czarnego kawioru i powszechnie dostępny. W sprzedaży jest też ikra z pstrąga, taszy czy dorsza mają one jednak mało wspólnego z prawdziwym kawiorem.

Czy kawior jest zdrowy?

Kawior to naturalny i zdrowy produkt, który zawiera białko i cenne aminokwasy. Jest również źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i witaminy D. Oba te składniki działają przeciwzapalnie. Ten luksusowy produkt zawiera również witaminę B12, A i E, sporo wapnia oraz fosforu i jodu. Dzięki zawartym składnikom kawior działa pozytywnie na system odpornościowy, serce oraz na mózg poprzez zapobieganie chorobom otępiennym. Badania wykazały również pozytywne działanie kawioru na skórę, zarówno przy jego spożyciu jak i w działaniu zewnętrznym. W sprzedaży znajdziemy też kremy z dodatkiem kawioru.

Jak podawać kawior?

Kawior najlepiej jeść sam, jako wykwintną przystawkę serwowaną na lodzie i podawaną z kieliszkiem szampana czy zmrożonej wódki. Co ciekawe, ponieważ srebro i stal wpływają źle na smak kawioru, tradycyjnie w eleganckich restauracjach podaje się do niego łyżeczkę z masy perłowej. Porcję kawioru wkładamy do ust i delikatnie przyciskamy językiem do podniebienia, aby kuleczki pękły. Daje to możliwość doświadczenia w pełni jego niezwykłego smaku. Tradycyjnym sposobem serwowania kawioru, jest kawior na blinach gryczanych, z dodatkiem kwaśnej śmietany. Innym sposobem podawania kawioru jest serwowanie go na cieniutkich grzankach z masłem. Kawior należy nałożyć na grzankę, ale nigdy nie rozsmarowywać, bo zniszczy to jego delikatną strukturę. Frank Sinatra przyrządzał z natomiast dla żony jajecznicę z kawiorem, bo jak twierdził, jajka bardzo pasują do kawioru.

Kawior to produkt delikatny. Należy przechowywać go w lodówce a napoczęty słoiczek zużyć w ciągu kilku dni. Kawior możemy kupić w sklepach internetowych. Cena puszki o wadze 30 g. zaczyna się już od 150 zł. Warto może choć raz w życiu, celebrując jakąś okazję, spróbować tego luksusowego produktu.

