Jak zrobić domową coca-colę? Prosty przepis na orzeźwiający napój

Coca-cola to gazowany, orzeźwiający i bardzo popularny napój. Jej smak zna większość ludzi na świecie. Jego tajemnica tkwi w unikalnej recepturze, która nie zmieniła się od przeszło 100 lat (jest jednak pilnie strzeżona). Jest to nie tylko napój, ale też znany symbol popkultury. Coca-colę uwielbiają zarówno osoby z młodszego, jak i starszego pokolenia. Okazuje się, że bez trudu taki napój możecie zrobić też samodzielnie w domu.

Jak zrobić domową coca-colę? Przepis

Żeby przygotować taką domową wersję napoju przypominającego coca-colę, wcale nie będziecie potrzebować szczególnych produktów, wszystkie z łatwością dostaniecie w najbliższym supermarkecie. Nie będą wam potrzebne też specjalne urządzenia. Musicie jednak pamiętać, że taki napój przygotowany w domu nie będzie smakować dokładnie tak samo jak kupiona coca-cola, jednak z pewnością będzie pyszny i dostarczy wam podobnych wrażeń smakowych. Będzie to bardziej inspiracja niż dokładna replika oryginalnego produktu. Warto też eksperymentować z dodatkami smakowymi, takimi jak wanilia, cytryna, imbir czy karmel, aby nadać napojowi unikalny smak i aromat.

Składniki: 1 litr wody,

1 cytryna,

2 pomarańcze,

1 limonka,

225 g cukru,

1 łyżeczka mielonej kolendry,

¼ łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

2 łyżki kawy mielonej,

1 łyżeczka cynamonu,

składniki na karmel: 200 ml wody i 5 łyżek cukru. Sposób przygotowania Przygotujcie karmelNajpierw do garnka o grubym dnie wlejcie łyżkę wody i dodajcie cukier. Następnie, cały czas mieszając, podgrzewajcie całość. Róbcie to do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Dodajcie wodęDo powstałego karmelu dodajcie 200 mililitrów gorącej wody. Zagotujcie całość (cały czas mieszając). Przygotujcie cytrusyDokładnie umyjcie cytrusy, a następnie zetrzyjcie skórkę na tarce i wyciśnijcie z nich sok. Zmieszajcie wodę z przyprawamiW drugim garnku wymieszajcie 1 litr wody ze startymi skórkami oraz przyprawami: kolendrą, gałką muszkatołową i cynamonem. Całość zagotujcie. Dodajcie również sok z cytrusów, cukier waniliowy i przygotowany wcześniej karmel. Zaparzcie kawęW 150 ml wrzątku zaparzcie kawę. Przecedźcie ją przez sito. Kawę dodajcie do reszty składników i wymieszajcie powstały syrop. Wstawcie mieszankę do lodówkiGdy syrop ostygnie, wstawcie go do lodówki – najlepiej, gdy będzie tam całą noc. Później rozcieńczcie go z wodą gazowaną w proporcji 1:1.

Jakie są zalety przygotowania domowej coca-coli?

Domowa coca-cola z pewnością będzie zdrowsza od znanej nam wersji, którą kupujemy w sklepie. Przygotowując taką coca-colę samodzielnie, możecie kontrolować ilość cukru i aromatów. W przeciwieństwie do gotowej coca-coli nie będzie w niej też niezdrowych substancji chemicznych. Dodatkowo przyrządzając własny napój, możecie eksperymentować z różnymi proporcjami składników, aby osiągnąć unikalny smak.

Co więcej, zrobienie własnej coca-coli może być ciekawym eksperymentem kulinarnym, a taka umiejętność z pewnością przyda się, gdy będziecie mieć ochotę na ten napój, jednak wszystkie sklepy będą już pozamykane.

Domowa coca-cola z dwóch składników

Możecie również skorzystać ze znacznie krótszego przepisu na domową coca-colę. W tej wersji zrobienie tego napoju zajmie wam dosłownie kilka minut. Będziecie potrzebować do tego tylko dwóch prostych składników. Wystarczy, że wymieszacie odrobinę gęstego octu balsamicznego z mocno gazowaną wodą (najlepiej, żeby była ona smakowa). Do tego dodajcie również cytrynę i limonkę – dodatek cytrusów sprawi, że wyrazisty smak octu nie będzie tak wyczuwalny, a wszystkie smaki zostaną odpowiednio zbalansowane. Ten bazowy przepis możecie delikatnie dosłodzić cukrem, ksylitolem lub słodzikiem – zdaniem niektórych wtedy smak jest jeszcze bardziej zbliżony do oryginału. Taki skrócony przepis na domową coca-colę był bardzo popularny swego czasu na TikToku – choć miał grono swoich zwolenników, to jednak nie wszystkim przypadł do gustu.

