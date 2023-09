Espresso tonic, czyli kawa z tonikiem idealna na upał. Prosty przepis

Miłośnicy kawy mają duże pole do popisu, żeby eksperymentować z przygotowaniem tego napoju. Można to zrobić na naprawdę wiele sposobów. W zimie ciekawą opcją jest dodawanie do niej różnego rodzaju przypraw, na przykład cynamonu czy wanilii. W lecie z kolei lepiej postawić na coś znacznie bardziej orzeźwiającego. Często sięgamy wtedy po kawę mrożoną z kostkami lodu lub w wersji mniej dietetycznej – kawę z lodami, jako świetny deser na lato. Możecie też zrobić Cafe Affogato, czyli lody zatopione w espresso. Jest jednak jeszcze lepszy patent na kawę, która będzie doskonała w trakcie upałów – chodzi o espresso tonic. Zrobienie kawy właśnie w ten sposób nie jest wcale niczym trudnym, a gwarantujemy, że odkryjecie zupełnie nowy smak tego klasycznego napoju.

Espresso tonic, czyli kawa z dodatkiem toniku

Najczęściej pijemy klasyczne espresso, ewentualnie z odrobiną mleka. Możecie jednak dodać do tej kawy coś znacznie mniej oczywistego. Mowa o toniku. Choć pomieszanie ze sobą tych napojów może wydawać się dziwne, to efekt jest naprawdę świetny. Do takiej kawy najczęściej dodaje się również dużą ilość lodu. Spokojnie możecie przygotować ją też na bazie podwójnego espresso – wtedy jednak należy wyważyć kombinację kawy i toniku, by napój nadal miał bogaty smak, bez przewagi goryczki lub kwaskowatości. Zdaniem doświadczonych baristów najlepszym wyborem do tonic espresso jest kawa kenijska lub etiopska o lekko owocowych aromatach.

Przepis: Kawa z tonikiem, czyli espresso tonic Kawę z tonikiem zrobicie dosłownie w kilka minut. Odkryjcie zupełnie nowy smak tego popularnego napoju. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 35 ml kawy,

3 kostki lodu,

150 ml toniku. Sposób przygotowania Zmieszajcie lód z tonikiemNajpierw do wysokiej szklanki włóżcie kostki lodu i zalejcie je schłodzonym tonikiem. Zaparzcie espressoZa pomocą kawiarki lub ekspresu ciśnieniowego zaparzcie jedną porcję espresso. Dodajcie espresso do tonikuDo napoju z lodem delikatnie wlejcie kawę – tak, żeby utworzyły się warstwy. Możecie to zrobić po ściance lub łyżeczce. Napój najlepiej jest serwować od razu po zrobieniu.

Jakie dodatki do espresso tonic?

Choć oryginalna receptura na kawę z tonikiem nie zawiera dodatków, to możecie jednak spróbować urozmaicić ten napój wedle własnych upodobań. Dobrze będzie się komponować skórka owoców cytrusowych, ale też zioła takie jak mięta, melisa, kolendra. Możecie postawić również na następujące przyprawy:



anyż,

kardamon,

cynamon,

ziele angielskie.

Dobrze sprawdzą się też lekko zmrożone owoce sezonowe, na przykład maliny, truskawki, jagody czy jeżyny.

Kawa z tonikiem – porady

Przygotowując kawę z tonikiem, postarajcie się zrobić to bardzo starannie, by utworzyć dwie warstwy – wtedy espresso tonic będzie prezentować się naprawdę pięknie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by od razu zmieszać całość. Kawę z tonikiem najlepiej podać w naczyniu do drinków typu long glass. Dobrym rozwiązaniem będzie też szklanka do whisky lub przezroczysty kubek do kawy.

Jeśli będziecie już na etapie prawdziwego rozsmakowania się w espresso tonic, ważny będzie każdy detal. Wtedy prawdopodobnie pojawi się też wątpliwość – jaki tonik najlepiej wybrać. Możliwości jest bardzo dużo, ponieważ tonik ma wiele smaków i wariacji. Zasada jest prosta: im lepszy będzie tonik, tym smaczniejsza będzie wasza kawa z jego dodatkiem. Mocniejsze toniki, bardziej gorzkie i wyraziste, sprawdzą się idealnie z mocniejszymi shotami espresso. Z kolei toniki z wyciągiem z kwiatów i owoców – będą delikatne i lekkie. Wykorzystajcie więc tonik sprawdzonej firmy. Niektóre toniki mają dodatkowy smak, na przykład czarnego bzu. Jeśli uznacie, że będzie się on dobrze komponować z kawą – śmiało eksperymentujcie.

