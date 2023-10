Zimowa lemoniada z pigwowca. Przepis na rozgrzewający napój

Owoce pigwowca są znane choć niedoceniane. A szkoda. Mają bowiem ciekawy smak i wiele cennych właściwości. Zawarte w nich związki (zwłaszcza kwasy fenolowe) hamują namnażanie się bakterii i szkodliwych drobnoustrojów odpowiedzialnych za powstawanie infekcji. Jednocześnie chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Zjawisko to powstaje, gdy liczba wolnych rodników w ustroju zaczyna przeważać nad przeciwutleniaczami. Wówczas dochodzi do przyspieszenia procesu starzenia się komórek. Zwiększa się też ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób nowotworowych.

Owoce pigwowca są również cennym źródłem błonnika, który wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Przeciwdziała biegunkom i innym dolegliwościom gastrycznym. Jednocześnie usprawnia perystaltykę jelit i proces usuwania szkodliwych produktów przemiany materii. Po zimową lemoniadę z pigwowca mogą więc sięgać również osoby, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Jak zrobić zimową lemoniadę z pigwowca?

Przepis na zimową lemoniadę z pigwowca jest stosunkowo prosty, choć przygotowanie produktu bazowego wymaga trochę pracy i cierpliwości. Warto jednak się postarać, bo syrop z pigwowca można wykorzystać także jako dodatek do herbaty.

Przepis: Syrop z owoców pigwowca syrop z owoców pigwowca Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg owoców pigwowca

1 kg cukru Sposób przygotowania Przygotowanie owoców pigwowcaOwoce pigwowca umyj, obierz ze skóry i usuń z nich pestki oraz gniazda nasienne. Następnie pokrój owoce na plasterki lub mniejsze kawałki. Przygotowanie syropuUkładaj kawałki owoców pigwowca w słoiku. Utwórz z nich warstwy i każdą zasyp cukrem. Wypełnione naczynie zakręć i odstaw w chłodne, zacienione miejsce. Gdy owoce puszczą sok, możesz odlać go do butelek (opcjonalnie). Przechowywanie syropuOtwarty syrop przechowuj w lodówce.

Gdy podstawowy składnik lemoniady jest gotowy, to przyrządzenie lemoniady nie powinno już sprawić żadnych trudności. Wystarczy rozcieńczyć syrop z pigwowca gorącą wodą. Jej ilość zależy od indywidualnych preferencji. Pamiętaj, że pigwowiec ma kwaskowaty, nieco cierpki smak. Dodanie wody pozwoli go nieco złagodzić. Na koniec wzbogać smak lemoniady i dodaj do niej tradycyjne zimowe przyprawy, czyli cynamon (dwie laski), kilka goździków i plasterków imbiru. Jeśli chcesz możesz nieco osłodzić lemoniadę. Wykorzystaj w tym celu miód.

Picie zimowej lemoniady z pigwowca przynosi najlepsze rezultaty, gdy napój jest ciepły, a nawet gorący. Poprawia ukrwienie tkanek, a w efekcie podnosi temperaturę ciała i rozgrzewa organizm od środka. Jednocześnie doskonale nawadnia i usprawnia usuwanie toksyn z ustroju. Wzmacnia też układ odpornościowy, co ma szczególne znaczenie w sezonie jesienno-zimowym, gdy stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju infekcje.

