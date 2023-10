Jak zagęścić zupę krem? Tego sposobu prawdopodobnie nie znaliście

Zupy kremy często wymagają zagęszczenia, aby rzeczywiście były gęste i miały kremową konsystencję. Jak zagęścić zupę krem? Sposobów jest wiele – możesz wykorzystać do tego np. serek, żółtko, kaszę (sprawdź nasze 5 sposobów na to, jak zagęścić zupę krem). My do tej puli dorzucamy jeszcze jeden wyjątkowy sposób: ziemniaki. Ale nie chodzi o zwykłe, gotowane ziemniaki.

Jak zagęścić zupę krem ziemniakami?

Ten sposób sprawi, że twoja zupa nie tylko będzie gęsta i kremowa, ale też zyska na smaku. Ziemniaki do zagęszczenia zupy trzeba przygotować na patelni – i gwarantujemy, efekt końcowy jest po stokroć wart zachodu. Potrzebujesz: obrane i pokrojone w plasterki ziemniaki, pokrojoną cebulę, oliwę, odrobinę masła, sól, pieprz i białe, wytrawne wino.

Na rozgrzaną oliwę wrzuć ziemniaki i podsmażaj, aż lekko się zrumienią. Dodaj masło, cebulkę i smaż, aż cebula się zeszkli. Przykryj patelnię pokrywką i duś pod przykryciem podlewając białym winem (chodzi o to, aby ziemniaki i cebula się nie przypalały). Dopraw solą i pieprzem. Jak ziemniaki całkowicie zmiękną, wystarczy całą zawartość patelni dodać do zupy i zmiksować.

Jakie zupy można zagęścić duszonymi ziemniakami?

Przygotowane w ten sposób ziemniaki można wykorzystać do zagęszczenia wielu zup kremów. Duszone z cebulką na białym winie ziemniaki możesz dodać m.in. do:

brokułowej,

szpinakowej,

zupy krem z pokrzyw,

marchewkowej,

kremu z białych warzyw,

kremu z kalafiora,

grzybowej,

dyniowej.

Ziemniaki według naszego przepisu możesz też doprawić innymi dodatkami, w zależności od upodobań i rodzaju zupy, którą chcesz zagęścić. Dla przykładu: jeśli robisz brokułową czy szpinakową, dodaj do ziemniaków posiekany czosnek, jeśli robisz krem z dyni albo marchewki, dodaj świeży imbir albo płatki chilli.

Czytaj też:

Ta zupa z dyni to pogromczyni infekcji. Dużo imbiru, czosnku i kurkumyCzytaj też:

Smażysz cebulę? Dodaj ten jeden składnik, a wyjdzie idealna