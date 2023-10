Powstał ranking najlepszych likierów świata. Na liście dwa trunki z Polski

Ranking najlepszych likierów świata opublikował serwis kulinarny Taste Atlas. Wszystkie rankingi są tworzone na podstawie głosów użytkowników z całego świata. Wśród 50 najlepszych likierów znalazły się dwa likiery z Polski.

Krupnik i goldwasser na liście najlepszych likierów

Ranking z największą liczbą głosów wygrał japoński likier umeshu (robiony z odmiany śliwek Ume). Tuż za nim znalazły się pochodzący z Republiki Południowej Afryki likier amarula (z owoców maruli) oraz włoski orzechowy likier frangelico. W zestawieniu nie zabrakło tak znanych trunków jak włoskie amaretto (likier migdałowy) oraz limoncello (likier cytrynowy), czeska becherovka (likier na bazie mieszkanki ziół) czy niemiecki jägermeister (to również likier ziołowy). Wśród najlepszych likierów świata są też dwa polskie alkohole. To likier goldwasser (znalazł się na 14 miejscu) oraz krupnik (jest na miejscu 34). Goldwasser to ziołowo-korzenny mocny likier z płatkami 24-karatowego złota, który jest kojarzony z Gdańskiem, gdzie został wymyślony. Nie bez powodu nazywa się go inaczej złotą wodą gdańską. Krupnik to z kolei tradycyjny staropolski likier przyrządzany z miodu pszczelego, przypraw korzennych oraz ziół.

Co to jest likier?

Według encyklopedycznej definicji likier to słodki, wysokoprocentowy napój alkoholowy. Likiery mogą być np. owocowe, korzenne, ziołowe czy miodowe. Przyjmuje się, że likier może mieć zawartość alkoholu 23–45 proc.

Warto pamiętać, że likier to przede wszystkim alkohol, a więc nie powinny go pić dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby, które z różnych powodów nie powinny spożywać napojów z procentami. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznej dla zdrowia dawki alkoholu.

