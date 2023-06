Co zamiast bułki tartej do fasolki szparagowej? Zakochacie się w tych pomysłach

100 g bułki tartej smażonej na maśle to ponad 500 kalorii. To może sprawiać, że osoby, które wracają szczególną uwagę na ilość kalorii w diecie, nie sięgają po fasolkę szparagową w tradycyjnej wersji. My proponujemy, aby nie rezygnować ze zdrowej fasolki, tylko zastąpić tradycyjną panierkę innymi dodatkami. Tym bardziej, że sama fasolka to jedynie 37 kalorii w 100 g.

Zdrowsze alternatywy bułki tartej

Jeśli zależy ci na podobnym efekcie, zastąp tradycyjną bułkę tartą, tartym chlebem żytnim lub innym pełnoziarnistym pieczywem. Ogranicz też ilość tłuszczu, a zamiast masła wykorzystaj dobrej jakości oliwę. Na tej samej zasadzie do fasolki można też dodać przesmażoną mąkę migdałową. Doskonale nadają się tu także różnego rodzaju prażone ziarna. Mogą to być ziarna sezamu, słonecznika czy dyni (te większe można lekko zmiksować).

Co można dodać do fasolki szparagowej?

Warto czasem też wyjść poza tradycyjne ramy i spróbować zupełnie inaczej podać fasolkę. Do gotowanej fasolki szparagowej można zamiast bułki tartej dodać:

dowolne pesto (np. tradycyjne pesto z bazylii, ale też pesto z liści rzodkiewki),

czosnek rozgnieciony z oliwą i solą,

posiekany, świeży koperek,

posiekane drobno suszone pomidory,

uprażone i posiekane orzechy.

Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową?

Fasolka szparagowa to jedno z najzdrowszych sezonowych warzyw. Jest źródłem cennego błonnika (dlatego będzie doskonałym wsparciem przy dietach odchudzających), jest bogata w witaminy (m.in. witaminę A, C, E, K czy witaminy z grupy B) oraz składniki mineralne (głównie żelazo, fosfor, potas, magnez i wapń).

