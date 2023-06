Jak zamrozić fasolkę szparagową? W ten sposób będzie pyszna i chrupiąca

Fasolka szparagowa jest pysznym i bardzo zdrowym warzywem. Gdy rozpoczyna się sezon na nią – większość z nas zajada się potrawami, gdzie to właśnie ona gra główną rolę. Czas, kiedy jest łatwo dostępna, szybko jednak mija. Wiele osób zastanawia się więc, czy można mrozić fasolkę szparagową. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – oczywiście, że można to zrobić, by delektować się jej smakiem na przykład w środku zimy. Jeśli zamrozicie ją w odpowiedni sposób – zachowa ona też swój kolor i konsystencję. Koniecznie wcześniej też sprawdźcie, którą fasolkę wybrać – zieloną czy żółtą.

Jak zamrozić fasolkę szparagową?

Zanim zamrozicie fasolkę szparagową, należy wykonać kilka czynności. Pierwsza z nich to przebranie fasolki – wybierajcie tylko te egzemplarze, którą są „ładne”, soczyste i wyglądają na zdrowe. Po przebraniu umyjcie je, a następnie dobrze osuszcie. Pozbądźcie się też końcówek i łyków (najlepiej zróbcie to nożem). Jeśli chcecie – przed zamrożeniem możecie pociąć fasolkę szparagową na mniejsze części. Większość warzyw przed włożeniem do zamrażalnika należy krótko zblanszować i zahartować zimną wodą – podobnie jest w przypadku fasolki szparagowej. W dużym garnku zagotujcie wodę i wrzućcie pierwszą partię fasolki. Po 2-3 minutach przełóżcie ją do naczynia z lodowatą wodą. Blanszowanie zapobiega działaniu enzymów, które prowadzą do psucia się fasolki.

Następnie wyjmijcie ją i odsączcie (na przykład przy użyciu ręcznika papierowego) – jeśli tego nie zrobicie, to po rozmrożeniu może stracić swoją jędrność. Czynność tę powtórzcie z resztą fasolki. Później możecie już przełożyć ją do pojemniczków lub woreczków i włożyć do zamrażarki. Warzywo zamrożone w -18 stopniach Celsjusza możecie przechowywać nawet przez 12 miesięcy.

Mrożenie fasolki szparagowej – wskazówki

Większość owoców i warzyw z powodzeniem możemy mrozić. Zamrożenie fasolki szparagowej wcale nie jest skomplikowane. Możecie to zrobić zarówno w pojemniczkach, jak i specjalnych woreczkach przeznaczonych do mrożenia. Jeśli nie macie zbyt wiele miejsca w zamrażalniku – to właśnie ta druga opcja będzie lepszym rozwiązaniem. Pamiętajcie, by woreczki lub pojemniki oznaczać nalepką z datą zamrożenia i przydatności. Przed zamrożeniem musicie również usunąć nadmiar powietrza z woreczków.

Dodatkowo – jeśli wiecie, że będziecie mrozić fasolkę szparagową, to najlepiej zróbcie to jak najszybciej, jeszcze wtedy, gdy będzie świeża i ładna.

W jaki sposób rozmrozić fasolkę szparagową?

Rozmrażanie fasolki szparagowej zazwyczaj wcale nie jest konieczne. Możecie po prostu gotować ją bez wcześniejszego rozmrażania – wystarczy, że jeszcze zamrożone warzywa wrzucicie do wody lub włożycie do piekarnika. Taka mrożona fasolka będzie doskonałym dodatkiem do różnego rodzaju zup, zapiekanek czy makaronów.

Jeśli jednak chcecie rozmrozić fasolkę przed dodaniem do potrawy – wyjmijcie ją z zamrażarki i włóżcie na kilka godzin do lodówki, do momentu aż się rozmrozi.

Czy można ponownie zamrażać fasolkę?

Choć ponowne zamrażanie fasolki szparagowej jest bezpieczne, to lepiej tego nie robić. W takiej sytuacji jej konsystencja może już nie być sprężysta i chrupiąca, a w efekcie warzywo będzie po prostu mniej smaczne. Dodatkowo, jeśli w opakowaniu pojawiły się kryształki lodu, to również wpłynie negatywnie na jej smak i wygląd.

Jeśli nie chcecie wykorzystać całej porcji zamrożonej fasolki w całości – postarajcie się jak najszybciej wyciągnąć z opakowania potrzebną ilość, a resztę od razu włóżcie ponownie do zamrażalnika.

