Jak szybko i łatwo obrać pomidory ze skórki? Genialny trik

Pomidory to warzywa bogate w witaminy i minerały, które świetnie wpływają na nasz organizm. Dobrym pomysłem jest więc włączenie ich na stałe do naszego jadłospisu. Sprawdzą się w naprawdę wielu potrawach. Możecie na przykład przyrządzić pyszną zapiekankę z pomidorami i mozzarellą. Wcześniej jednak dobrze jest wiedzieć, jakie pomidory należy od razu wyrzucić, ponieważ mogą zaszkodzić tobie i twoim bliskim.

Jak szybko i łatwo obrać pomidory ze skórki?

Niektóre osoby nie przepadają za pomidorami ze skórką. Ich obranie czasami jest też konieczne podczas przygotowywania niektórych dań. Wcale nie musicie męczyć się z mozolnym obieraniem tego warzywa. Wystarczy, że wykorzystacie nasz sprytny patent na to, by pozbyć się skórki bez trudu w ciągu kilku chwil.

Co dokładnie należy zrobić? Musicie zagotować wodę w dużym garnku, a w osobnej misce przygotować zimną wodę – najlepiej, jeśli dorzucicie tam również kostki lodu. Następnie nożykiem wykrójcie twardy środek pomidora, a po drugiej stronie wykonajcie małe nacięcie nożem (na krzyż). Zanurzcie pomidora na 10 sekund we wrzątku, a później przełóżcie go do miski z zimną wodą i wyjmijcie po kilkunastu sekundach (zróbcie to, używając łyżki cedzakowej). W ten sposób skórka odejdzie od pomidora niemalże sama. Do jej ściągnięcia możecie użyć małego nożyka lub łyżeczki.

Inny patent na błyskawiczne obranie pomidorów

Możecie wykorzystać też inny trik, by w szybkim czasie pozbyć się skórki z pomidorów. Wcale nie musicie używać do tego gorącej i zimnej wody. Nie jest to jedyna metoda. Inny patent polega na włożeniu pomidorów na chwilę do mikrofalówki. Wcześniej jednak należy je umyć, pozbyć się z nich szypułek, a na przeciwległym końcu zrobić nacięcie „na krzyż”. Urządzenie należy nastawić na pełną moc i włożyć do niego pomidory na około minutę.

Dlaczego warto obierać pomidory ze skórki?

Większość pomidorów nadaje się do jedzenia razem ze skórką. Dodatkowo jest ona bogata w różne wartości odżywcze. Istnieją jednak sytuacje, kiedy powinniśmy się jej pozbyć z tego warzywa. Obieranie pomidorów ze skórki jest wskazane między innymi w przypadku dzieci, które mają trudności z jej pogryzieniem. Dotyczy to także osób z zaburzeniami połykania, a także problemami żołądkowo-jelitowymi. Dodatkowo w niektórych potrawach, takich jak sosy pomidorowe lub zupy, gdzie jednolitość jest kluczowa, usunięcie skóry pomidora może poprawić konsystencję i wygląd dania.

Czy można jeść pomidory ze skórką?

Obieranie pomidorów nie jest konieczne, można je także jeść ze skórką – to, którą opcje wybierzemy, zależy przede wszystkim od naszych indywidualnych preferencji. Skóra pomidora jest również bogata w substancje odżywcze, takie jak błonnik, co oznacza, że jej usuwanie może pozbawiać nas pewnych wartości. W przypadku osób bardziej wrażliwych zjedzenie skórki z pomidora może jednak powodować pewne dolegliwości, takie jak na przykład wzdęcia lub ból brzucha.

